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Vali Yazıcı'dan şehit ailesine ziyaret

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, 1997 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Öztürk'ün ailesini ziyaret etti

03 Ocak 2019 18:48

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, 1997 yılında Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Öztürk\'ün ailesini ziyaret etti.
Çukurca\'da 1997 yılında şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Öztürk\'ün Balya ilçesinin Kayalar Mahallesi\'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, şehidin anne ve babasına başsağlığı dileyerek, sohbet etti. Vali Ersin Yazıcı\'ya ziyaretinde Balya Kaymakamı Fatih Topuz da eşlik etti. Aileye isteklerinin olup olmadığını soran Vali Yazıcı, \"Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı için hayatını feda etmek kahramanlığın en büyüğüdür. Millet ve devlet olarak sizlere her zaman şükran hislerimizi ifade etmeyi bir borç biliyoruz\" dedi.
Şehit ailelerinin acılarının millet olarak paylaşıldığını ve devletin her zaman onların yanlarında olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, \"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek\" diye konuştu.
Vali Ersin Yazıcı, şehidin ailesine zeytin fidanı ile Türk bayrağı motifli halı hediye etti.

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