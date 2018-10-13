Vali Yavuz'dan Ünal Karaman'a başsağlığı ziyareti

TRABZON, (DHA)- Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, geçtiğimiz hafta annesi vefat eden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a başsağlığı dilemek üzere bordo mavili kulübü ziyaret etti.

Ziyarette Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de yer aldı. Teknik direktör Ünal Karaman’a taziyelerini ileten heyet, ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik heyete başarılar dileyerek kulüpten ayrıldı.

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