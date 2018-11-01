Vali Yavuz'dan Trabzonspor'a veda ziyareti

TRABZON, (DHA)-

Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzonspor Kulübü’ne veda ziyaretinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ünal Karaman ve kurul yöneticilerinin karşıladığı Vali Yücel Yavuz, Trabzon Valiliği’nin onur ve gurur olduğunu belirterek, \"2,5 yıla yakın Trabzon\'da birlik beraberlik içinde çalıştık. Burada görev yaptığım süre içeresinde Trabzon halkı bana hep misafirperver davrandı. Bizim işimiz vatana hizmet etmek, bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Kulübümüzle iyi ilişkiler içinde olduk. Trabzonspor iyi bir yapılanma içinde. Umuyorum karşılığını alacaktır. Telefonum hep açık olacak. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz\" dedi.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ise Vali Yavuz\'un kente ve kulübümüze çok önemli hizmetleri olduğunu ifade ederek, \"Sayın Yavuz’un Trabzon\'a ve Trabzonspor\'a büyük katkıları olmuştur. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyorum ki bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görev yapacağı yerlerde önemli izler bırakacaktır\" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Hacısalihoğlu, Vali Yücel Yavuz\'a plaket takdim etti.

SANATÇI MURATHANOĞLU DA ZİYARET ETTİ

Bu arada Trabzonlu ressamlardan Ceyhan Murathanoğlu da bugün Trabzonspor Kulübü’nü ziyarette bulunarak Trabzon\'u tasvir eden yağlı boya eserlerinden birini hediye etti. Trabzon’un yalnızca spor değil, aynı zamanda önemli bir sanat şehri olduğunu vurgulayan Murathanoğlu, bordo-mavili kulübe hediye ettiği eserde Trabzon\'un bütün simgelerinin yer aldığına dikkat çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ceyhan Murathanoğlu’nun isminin Trabzonspor Kulübü var olduğu sürece yaşayacağını kaydederek, \"Ceyhan hocamız benim futbolculuk dönemimden itibaren bizim için yol gösterici olmuş, ağabeyliğini, dostluğunu bizden hiçbir zaman esirgememiş bir büyüğümüzdür. Bu tablo hem anlattıklarıyla hem de Ceyhan ağabeyimizin eseri olması sebebiyle bizim için çok anlamlı. Onun el emeği, göz nuru var. Hem Trabzon\'da hem de Türkiye\'de büyük bir saygınlığa ulaşmış hocamızın ismi, bizim camiamız içerisinde de, kulübümüz var olduğu sürece yaşayacak. Tekrar emeğine sağlık, çok teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Murathanoğlu\'nun hediye ettiği yağlı boya eserinin sergilenmek üzere A Takımın restoranındaki yerini aldığı da kaydedildi.

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