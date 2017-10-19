Vali Yavuz: Öğretmenine kötü davranan okul müdürü ile ben çalışmam

Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, okul müdürlerine bazı önerilerde bulunarak, \"Öğretmenlerinize kaba davranmayın. Öğretmenine kötü davranan bir okul müdürü ile ben çalışmam\" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Kabadüz İlçesi\'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında İlçe müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve muhtarlarla toplantı düzenleyen Vali Yavuz, okul müdürlerine tavsiyelerde bulundu. Okul müdürlerinin öğretmenlerin sorunlarıyla ilgilenip velilerle sık bir araya gelmesini isteyen Vali Seddar Yavuz, şöyle dedi:

\"Öğretmenlerinize kaba davranmayın. Öğretmenine kötü davranan bir okul müdürü ile ben çalışmam. Öğretmenlerinize iyi davranacak, motive edecek, sorunlarıyla ilgileneceksiniz. Maalesef gördüğüm en büyük sorunlarından bir tanesi, yukarı çıkan aşağıyı eziyor. Öğretmen sınıfa morali yüksek girecek. Öğretmen arkadaşlarımız da görev ve sorumluluklarını bilecek ve kendini geliştirecek. Benim öğretmenim, benim il müdürüm seviyesindedir. Öğretmen arkadaşlarımıza lütfen hürmet gösterin. Bunu kaymakamımız da takip etsin. Öğretmen arkadaşlarımızın moralleri yüksek olsun ve çocuklarımızın yetişmesine konsantre bir şekilde hizmet etme noktasında gayret gösterilsin.\"

Ordu\'da ekonomik durumu iyi olmayan, mağdur örencilerin de tespit edilip tüm gereksinimlerinin karşılanması için çalışma yapılacağını da vurgulayan Vali Seddar Yavuz, şöyle dedi:

\"Bizim beşeri sermayemiz; çocuklarımız. Kime emanet ediyoruz bu çocukları? Size. Peki, veli verilen eğitimden memnun mu? Mutlu mu? Bunu sorgulamamız gerekir. Daha çok gayret sarf etmeliyiz. Yardıma muhtaç olan çocukların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Bu konuda bir kez daha hatırlatayım ki, öğretmen arkadaşlarımız, okul müdürlerimiz, muhtarlarımız, bu konuya duyarlılık gösterecek ve hiçbir şekilde bir çocuğumuz mağdur edilmeyecek. Ordu il sınırlarında bütün çocukların ihtiyaçları karşılanacak. Ekonomik durumu yetersiz olan bütün çocuklara elimiz dokunacak, her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız.\"



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