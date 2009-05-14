Vali: Yasadışı örgüt mensupları direndi

İstanbul Valisi Güler, Başakşehir'deki yıkım sırasında bölgenin tümüyle yıkılacağı gibi bir söylenti ile insanların polisle karşı karşıya getirilmek istendiğini söyledi.



İstanbul Valisi Muammer Güler, Başakşehir'deki yıkım sırasında bölgenin tümüyle yıkılacağı gibi bir söylenti ile insanların polisle karşı karşıya getirilmek istendiğini belirterek, "Kaymakam ve belediye başkanımız, yetkililerle yapacakları toplantıda, bu bölgedeki evlerin tamamının yıkılmayacağı bilgisini kendilerine verecekler" dedi.



Güler, İstanbul Afet Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Başakşehir'deki yıkımda polisin yine orantısız güç kullandığı görüldü. Polisin attığı gaz bombaları bir okula ve eve de isabet etti, çocuklar, hatta 4 aylık bir bebek de etkilendi. Bu gaz bombalarını atan emniyet görevlileri hakkında bir soruşturma açılacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine, Altınşehir'deki yıkımın, belediyece alınan karar doğrultusunda yapıldığını belirtti.



İki binada kaçak katlarla ilgili yıkımın gerçekleştirildiğini ifade eden Güler, yıkım ekibine direnildiği için polisten yardım istenildiğini söyledi.



Bu tip olayların olduğunu anlatan Güler, şöyle devam etti:



"Olayı provoke etmek için, polisle devleti karşı karşıya getirmek ve kendilerince o olayı bahane etmek için o bölgenin tümüyle yıkılacağı gibi bir söylenti ile insanlar polisle karşı karşıya getirilmek istenmiştir. Bir kısım insanlar, polise saldırır noktaya gelmişlerdir, molotofkokteyli ile taş ve sopalarla saldırmışlardır. Polis de zor kullanma yetkisini kullanmıştır. İşin üzücü yönü, bir ilköğretim okulundaki çocukların zarar görmesidir. Oradaki yasa dışı örgüt mensupları, kendileri hakkında bilgimiz vardır, polise direnerek, orada farklı bir yapılanmayı sergilemek istemektedirler. Kaymakam ve belediye başkanımız, yetkililerle yapacakları toplantıda, bu bölgedeki evlerin tamamının yıkılmayacağı bilgisini kendilerine verecekler. Orada bu yıkım işlemi bahane edilerek, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi polisle vatandaş karşı karşıya getirilmek istenmektedir. Asıl işin üzücü ve manidar olan kısmı da buradadır."

