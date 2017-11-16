Vali yardımcısının odasında ayakkabılarını çıkaran Hüsne ninenin kömürü teslim edildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, kömür yardımı için gittiği Vali Yardımcısı Ayhan Özkan\'ın makamında \'halı kirlenmesin\' diye ayakkabılarını çıkaran 82 yaşındaki Hüsne Keser\'in talebi yerine getirildi. Keser\'e, 2 ton kömür yardımı yapıldı.

Yenimahalle\'de tek katlı evinde yalnız yaşayan Hüsne Keser, dün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Ayhan Özkan\'ın makamına gitti. Keser, odada \'halı kirlenmesin\' diye ayakkabılarını çıkardıktan sonra koltuğa oturup, Vali Yardımcısı Ayhan Özkan\'dan, kışın yakmak için kömür yardımı yapılması talebinde bulundu.

Hüsne Keser\'in talebi bugün yerine getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, 2 ton kömürü kamyonetle evine götürüp, Keser\'e teslim etti. Hüsne Keser, çuvallarla getirilen kömürü görünce sevinirken, \"Allah razı olsun. Vali Yardımcımız Ayhan Bey\'in sözünde durarak bana kömür göndermesi ile bu yıl kışı sıcak bir ortamda geçireceğim. İnşallah ısınacağım. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.

Annesinin kömürlerini odunluğa taşıyan Murat Keser de \"Gerçekten annem zor durumda idi. Herkesten Allah razı olsun. Kömürün gelmesi ile annem zor durumdan kurtuldu\" ifadelerini kullandı.



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