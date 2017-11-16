T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali yardımcısının odasında ayakkabılarını çıkaran Hüsne ninenin kömürü teslim edildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, kömür yardımı için gittiği Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ın makamında 'halı kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkaran 82 yaşındaki Hüsne Keser'in talebi yerine getirildi

16 Kasım 2017 17:01

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, kömür yardımı için gittiği Vali Yardımcısı Ayhan Özkan\'ın makamında \'halı kirlenmesin\' diye ayakkabılarını çıkaran 82 yaşındaki Hüsne Keser\'in talebi yerine getirildi. Keser\'e, 2 ton kömür yardımı yapıldı.
Yenimahalle\'de tek katlı evinde yalnız yaşayan Hüsne Keser, dün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Ayhan Özkan\'ın makamına gitti. Keser, odada \'halı kirlenmesin\' diye ayakkabılarını çıkardıktan sonra koltuğa oturup, Vali Yardımcısı Ayhan Özkan\'dan, kışın yakmak için kömür yardımı yapılması talebinde bulundu.
Hüsne Keser\'in talebi bugün yerine getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, 2 ton kömürü kamyonetle evine götürüp, Keser\'e teslim etti. Hüsne Keser, çuvallarla getirilen kömürü görünce sevinirken, \"Allah razı olsun. Vali Yardımcımız Ayhan Bey\'in sözünde durarak bana kömür göndermesi ile bu yıl kışı sıcak bir ortamda geçireceğim. İnşallah ısınacağım. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.
Annesinin kömürlerini odunluğa taşıyan Murat Keser de \"Gerçekten annem zor durumda idi. Herkesten Allah razı olsun. Kömürün gelmesi ile annem zor durumdan kurtuldu\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE DHA KIRIKKALEVali Yardımcısı AyhanHüsne KeserYenimahalleSosyal YardımlaşmaDayanışma VakfıKeserVali Yardımcımız Ayhan BeyAllahAnnesininMurat KeserHerkesten AllahKömürünFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24