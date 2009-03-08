Vali yardımcısı hükümeti protesto mitinginde

Denizli'de CHP'nin destek verdiği hükümetin ekonomi politikalarını protesto mitingine bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Mitingde ilginç bir ayrıntı da dikkat çekti, eylemciler arasında Denizli Vali Yardımcısı İsmet Akyol da vardı.



Ekonomik krizden en büyük zarar gören kentlerin başında gelen tekstil şehri Denizli'de işçiler düzenlenen mitingde seslerini duyurdu. Miting alanına kadar slogan atarak yürüyen binlerce kişi, 'İşten çıkartılanlar geri alınsın', 'Krizin bedelini kadınlar ödemeyecek' ve 'Yetti gari' yazılı pankartlar taşıdı.



Beyaz eşya yardımına protesto



Miting alanında doğu illerinde valilikler tarafından seçim öncesi yapılan beyaz eşya yardımlarına da tepki vardı. Üzerinde 'Bir oya bir buzdolabı' yazan buzdolabı ile çamaşır makinesi maketleri parçalandı.



Denizli Vali Yardımcısı İsmet Akyol, konuşmaları eylemcilerle birlikte izledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Akyol, çevresindekilerle de sohbet etti. Vali yardımcısı Akyol miting sonunda eylemcilerle birlikte alandan ayrıldı.



Evren: Son 4 ayda 600 bin kişi işsiz kaldı



Mitingde konuşan KESK Genel Başkanı Sami Evren, son 4 ayda 600 bin emekçinin işini kaybettiğini ileri sürdü.

İişçilerin sigortasız, güvencesiz çalıştırıldığını, şimdi de işlerine son verilmeye başlandığını belirten Evren, krizle birlikte Türkiye'yi saran işten çıkarma dalgasının en çok vurduğu kentlerin başında Denizli'nin olduğunu söyledi. Evren, "Başta metal ve tekstil sektöründe olmak üzere 600 bin emekçi şu son 4 ayda işini kaybetti. Bunların başında tekstil sektöründe yoğunlaşmış kadın emekçiler geliyor" dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tercihini emekten yana değil sermayeden yana kullandığını savunan Evren, şunları kaydetti:



"Şu yoksul halkın mallarını, rafinerisini, TEKEL'ini, Telekom'unu, limanını satarak toplanan paraları, dış borçların faizine yetiştiremediniz. İstihdamı artırıcı, işsizliği, yoksulluğu azaltıcı önlemler almadınız. İşinden gücünden ettiğiniz insanları sadakayla avutmaya kalkıştınız."



Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı da kriz bahane edilerek yapılan zamlara, işten çıkarmalara sessiz kalmayacaklarını, alanlardan seslenerek bu uygulamalara "dur" diyeceklerini söyledi.



KESK, TMMOB, Tabip Odası, CHP, DSP, ÖDP, Alevi Kültür dernekleri ile Eğitim-Sen üyesi katılımcılar, yürüyüş sırasında sloganlar attı ve mitingin ardından dağıldı.