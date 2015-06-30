Vali 'Onur Yürüyüşü'nde yaralı yok dedi' ancak Sinan tek gözünü kaybedebilir!

İstanbul Valiliği, Taksim'de gerçekleşen 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada müdahale esnasında yaralı olmadığını kaydetti, ancak yürüyüşe katılan Sinan Önder Duman polis şiddeti nedeniyle yaralandı.

Duman, polisin hedef gözeterek attığı plastik mermiyle sağ gözünden yaralandı. Şişli Etfal’de tedavisi süren Duman’ın görme yetisini tamamen kaybedip kaybetmeyeceği ise henüz belirsiz.



Kaos GL'de yer alan habere göre, basında AK LGBT üyesi olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayan Duman, “Ben hiçbir zaman kendime AK Parti'liyim demedim. Benim birkaç arkadaşım bunu böyle yansıtıyor ancak hiçbir zaman AKP’ye oy da vermedim. Yeri geldiği zaman AKP’yi de CHP’yi de savunabilirim, ama ben AK Partili değilim. Ben basında çıkan bu haberlerden çok rahatsız oldum. Hatta yürüyüş öncesi ‘Burası Ülkücü kaynıyor’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bunu da siyasi amaçla değil, olay çıkmasın diye yazmıştım” dedi.



Saldırı anıyla ilgili konuşan Duman şunları söyledi:

“Arkadaşımla Taksim Meydanı’na doğru ilerledik. Ziraat Bankası’nın önünden bir arkadaşımı alacaktım. Orada çok fazla kalamadık. Birden polisler saldırmaya başladı. Ara sokağa doğru kaçmaya başladık. Hatırladığım kadarıyla Ziraat Bankası’nın karşısındaki sokağa girdim. Polisle aramızda 200 metre vardı.

'Polisin attığı plastik mermiler, gözüme ve başıma geldi'

Polis plastik mermi atmaya başladı. Bir tanesi gözüme geldi. Can havliyle arkamı dönüp kaçmaya çalıştım. Bu sefer de başıma geldi iki tane.İlk anda bayağı bir şok geçirdim. İnsanlar yardım etmeye çalışıyordu. Arkadaşımı buldum ve kaçmaya çalıştık. O haldeyken dahi polis bizi geçirmek istemedi. Bağırdım. Zorla geçtik polislerin arasından. Ardından da taksiyle hastaneye geldik hemen.”



Polislerin saldırmadan önce uyarıda bulunmadığını da belirten Duman, “Yaşadığım olay çok hızlı gelişti” dedi. İlk ameliyatını olan Duman'ın gözünde kalıcı olarak görme kaybı olup olmadığı ise henüz belli değil" diye konuştu.

'Polisin böyle saldırması hiç de orantılı değil'

"Bu duruma gelmeme sebep olan herkesten davacı olacağım. Polisin bu şekilde saldırması hiç de orantılı değil. Orada çocuklar da vardı. Ayırt etmeden saldırıyorlardı” diyen Duman Valilik’in açıklamasını da eleştirdi:



“Valilik kendisini haklı göstermek için her türlü haberi yapabilir. Sonuçta beni bu hale getiren onlar. Geçen yıl da Ramazan’dı ve hiç sorun yaşanmadı. Bunlar bahane.”



Halkın Sesi Gazetesi muhabiri Mahmut Kurtoğlu da polisin attığı plastik mermiyle gözünden yaralandı. Kurtoğlu’nun tedavisi de Şişli Etfal Hastanesi’nde devam ediyor.

