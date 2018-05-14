Vali vekillik için istifa edince helva dağıttı

BURDUR, (DHA) BURDUR\'da emekli öğretmen Kemal Arslan, Manisa\'da Ak Parti\'den milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılan Burdur Valisi Şerif Yılmaz\'ın gidişi dolayısıyla helva dağıttı.

Burdur Cumhuriyet Meydanı\'na kurduğu bir masaya kazan içerisinde helva getiren, Kemal Arslan, basına açıklaması yaptı. Haziran 2016- Nisan 2018 tarihleri arasında Burdur\'da vali olarak görev yapan Şerif Yılmaz\'ın olumsuz uygulamalarda bulunduğunu öne sürdü. Aynı zamanda Burdur Tüketiciyi korumu Darneği Başkanı da olan emekli öğretmen Kemal Arslan, açıklamasının ardından 2 kilogram helva dağıttı.

Şerif Yılmaz, geçen 26 Nisan\'da Manisa\'da Ak Parti\'den milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmıştı.



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