Vali ve kaymakamların Güneydoğu'daki belediyelere kayyum olarak atanması gündemde!

Hükümetin, Güneydoğu'da teröre destek verdiği ileri sürülen HDP ve DBP’li belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine illerde vali, ilçelerde ise kaymakamların kayyum olarak atanmasını planladığı öğrenildi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısında (13 Şubat 2016) gündeme getirdiği AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca yapılan plana göre; söz konusu belediyelerin siyasi nedenle yapmadığı ya da geciktirdiği yatırımlar için bilirkişi atanacak. Kayyum atamasının gerçekleşmesi halinde belediye meclisleri de feshedilmiş sayılacak. Plan kapsamında "altyapı hizmetlerinin vali veya kaymakam tarafından yaptırılıp, ilgili belediyenin Ankara'dan alacağı hak edişten kesilmesi" formülünün geliştirildiği belirtildi.

Başkanlığını Mehmet Özhaseki'nin yaptığı komisyonun, Güneydoğu'daki belediyelere yönelik planına ilişkin kulis bilgiler şöyle:

- Teröre yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen belediyelerde başkanın yerine illerde vali, ilçelerde kaymakam kayyum olarak atanacak.

- Kayyum atanmasıyla belediye meclisleri de feshedilmiş sayılacak. Mevcut durumda İçişleri Bakanlığı'nın görevden el çektirdiği başkanının yerine belediye meclisi içinden eş başkan statüsünde yine aynı tarzda bir isim seçiliyor ve sorun çözülmüş olmuyordu.

- Büyükşehir belediyelerinin yapması gereken ancak siyasi gerekçelerle yapmadığı, kasten geciktirdiği yatırım projelerinde Valiler bilirkişi atayacak. Belediye Yasası'nda altyapı hizmetinin tamamlanmasını geciktiren süre prosedürü kısaltılacak. Valiler eliyle alanda süratle tespit yapılarak o yatırım "doğrudan temin" yöntemiyle hayata geçirilecek. Yatırım bedeli, İller Bankası'na fatura edilerek ilgili belediyenin payından mahsup edilecek.

- Belediyelerin asli kadroları ile taşeron şirketler üzerinden çalıştırdığı personel dikkate alınarak, gelirlerle personel giderleri arasında denge kurulması istenecek. Özellikle HDP'li belediyelerde eleman alınırken "bedel ödedin mi?" sorusunun önüne geçilecek. Ailesinden dağda bulunan veya çatışmada ölenlerin yakınlarına öncelikle iş verilmesinin önüne geçilecek.

HDP'li belediyelerden, Kandil'in çizgisine yakın duran ancak iş makinalırını hendek kazma, barikat kurmada kullandırmayan, şiddeti desteklemeyenler diğerlerinden ayrılacak. Görüşlerle terörle uyumlu eylem arasında ince çizgi çekilerek bu tarz belediyeler sadece yakın izlemede tutulacak.