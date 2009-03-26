Vali ve eşinden, muhabirin eşine ziyaret

Sivas Valisi Veysel Dalmaz ve eşi Sıdıka Dalmaz BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinde yer alan ve sağlık ekiplerine ulaşarak yardım isteyen İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



‘Çocuklarım babalarının

durumundan habersiz’



Olayın ardından ilk kez bir yetkili tarafından ziyaret edilen Yasemin Güneş, eşinin durumuyla ilgili bilgiye çocukları Tuluğhan ve Çağhan'a haber vermediğini belirterek, ``Çocuklarıma haber vermedim. Görüp etkilenmemeleri için de televizyonu kapattık. Büyük bir merak içerisinde iyi bir haber gelmesini bekliyoruz. Umarım sağ salim bulunur'' diye konuştu.



BBP İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ile Belediye Meclis üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın ğevinde de üzüntü hakim oldu. Yüksel Yancı'nın Mevlana Mahallesi'ndeki evinde kardeşi Turan Yancı ile yakınları üzüntü içerisinde haber bekliyor.



2 oğlu, bir de kızı bulunan Yüksel Yancı'nın oğlu Mehmet Alper'in Siirt'in Pervari İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı ve teskeresine bir ay kaldığı bildirildi. Olayın haber verilmesi üzerine Mahmet Alper Yancı'nın Sivas'a gelmek için yola çıktığı bildirildi. Yüksel Yancı'nın Sivas'taki oğlu 14 yaşındaki Sumat Furkan Yancı, ``Çok korkuyorum. Bir an önce iyi bir haber çıkmasını bekliyorum'' diye konuştu.



