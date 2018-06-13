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Vali ve belediye başkanından UBER açıklaması (1)

Erhan TEKTEN/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, belgesiz taşımacılıkla ilgili denetimleri artırdıklarını söyleyerek "2018 başından bugüne kadar 10 bin 213 araca 30 milyon ceza tahakkuk ettirildi

13 Haziran 2018 17:55

Erhan TEKTEN/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, belgesiz taşımacılıkla ilgili denetimleri artırdıklarını söyleyerek \"2018 başından bugüne kadar 10 bin 213 araca 30 milyon ceza tahakkuk ettirildi. Mevzuatın verdiği görev, sorumluluk ve yetkileri  sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz\" dedi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise  turizmcilerin talepleri dogrultusunda yeni bir karar aldıklarını belirterek \"UBER\'e tekrar yol açıldı gibi birşey algılanmasın\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

 

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