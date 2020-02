 VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA) İSTANBUL\'da hafriyat kamyonlarına entegre edilen Araç Takip Sistemli tablet dağıtım törenine katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, deprem hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

\"İSTANBUL\'DA CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞIYORUZ\"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “19 yıl önce Marmara depreminde kaybettiklerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Allah ne bölgemize ne kentimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Ama biliyoruz ki deprem bir hayat gerçeği. Öncelikle coğrafyamızın ve İstanbul\'umuzun bir gerçeği. Bu gerçekle bir taraftan yaşarken diğer yandan bizlere düşen, hem yönetme sorumluluğu olanlar, hem de bireysel vatandaşlar olarak depreme karşı tedbirleri almak. Şahsi, ailevi ve toplumsal olarak almamız gereken önlemler var. Bu görevlerin birisi de yaşadığımız ve çalıştığımız binaları daha sağlam hale getirmek. Bu anlamda İstanbul\'da ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm adı altında biliyorsunuz bir alt yapı oluşturuldu. Depreme dönük hazırlıklar yapılırken yani, depreme dayanıksız yapılar, güçlendirerek ya da yıkılarak yeniden yapılması gerekir\" ifadelerini kullandı.

\"BAZI ŞEYLER YAPTIK, BAZI ŞEYLERİ YAPAMADIK\"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, \"19 senedir, gündemimize geldiği zaman hatırladık. Zaman zaman bu konuda bazı şeyler yaptık, bazı şeyleri yapamadık. İnşallah İstanbul\'u depreme hazırlama adına, bütün kurumları ile her zaman İstanbulumuzu her an deprem olacakmış gibi hazır hale getiririz, olası bir afette de en az hasarla da atlatmış oluruz. Temennimiz budur\" dedi.

