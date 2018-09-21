Vali Toprak, yaralı askeri ziyaret etti

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesine bağlı Depeşin üs bölgesinde PKK\'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Cinkara\'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Toprak beraberindeki Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte, Çukurca ilçesine bağlı Depeşin üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin 3 gün önce havanlı saldırısı sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Cinkara\'yı tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi\'nde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Toprak, yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili de doktorlardan bilgi aldı.



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