-VALİ TOPRAK: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK DİYARBAKIR (A.A) - 07.09.2010 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, ''Bazılarının bazı yerlere bir bildiri kağıtları koydukları, yahut 'git ya da gitme' şeklinde birtakım duyumlar olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede de biz tüm istihbarat birimlerimizi ve eylemli birimlerimizi bu konuda seferber ettik'' dedi. Toprak, halk oylamasıyla ilgili alınacak önlemler konusunda Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Erdem ile Valilik Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Toprak, halk oylamasında kamu güvenliğinin ve huzurun sağlanması, yasa dışı işlemlerin önlenmesi için suç ve suçluların tespiti, yakalanması, adli makamlara teslim edilmesinin mülki idare ve güvenlik kuvvetlerinin görevi olduğunu belirtti. Diyarbakır'da 7 bin 650 polis ve jandarmanın halkın ve kentin güvenliği ve güven ortamı içerisinde oyların kullanılmasını sağlamak için görevlendirildiğini anlatan Toprak, jandarma sorumluluk alanında sandık ile sayıma ilişkin evrak ve belgelerin, güvenlik açısından da önemli olan güzergahlarda belirlenen tüm araç ve zırhlılarla ilgili noktalara ulaştırılacağını kaydetti. Referandum günü oy kullanma süresi içinde meydana gelebilecek olan olaylara, kışkırtmalara ve ''Vatandaşların tehditle oy kullanmalarını veya kullanmamalarını engellemek'', iradelerine ipotek koymak isteyen unsurlara karşı her türlü tedbirin alındığını vurgulan Toprak, bu tür eylemlere kesinlikle izin verilmeyeceğini anlattı. Toprak, provokatörlük yapanların anında tespit edilerek yasal işlemlerin yapılacağını, oy kullanılacak okul ve çevrelerinde geniş güvenlik tedbirlerinin alınacağını aktardı. Oy kullanma çevrelerindeki MOBESE kameraları, emniyet ve jandarma bölgesindeki helikopterler aracılığıyla olayları izleme, değerlendirme ve müdahale etme noktasında tedbirler alındığını kaydeden Toprak, muhtemel düzensizliklere sandık başkanının talebi doğrultusunda personelin anında müdahale edebilecek şekilde yerlerini alacağını belirtti. Toprak, şöyle dedi: ''Vatandaşımızın evinden sandık noktasına kadar her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Çünkü insanlara korku salmak, tehdit oluşturmak, şantaj yapmak, fotoğraf çekip 'Bakın sizi kayda alıyoruz' gibi birtakım olumsuz yaklaşımların ifade edildiğini biliyoruz. Tüm istihbarat birimlerimiz bunları izliyor. Referandum öncesinde ve referandum günü bunları, bir şekilde takip ederek vatandaşımıza yönelik olabilecek her türlü olumsuzluğu önlemeye ve oluşturulan baskıyı kaldırmak noktasında kararlıyız.'' Toprak, vatandaşların karşılaşabilecekleri en küçük bir olumsuzlukta 24 saat ücretsiz olan 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İhbar hattını aramalarını istedi. Kırsal kesimde yol güzergahı açısından sıkıntı olan yerlerde helikopter desteği ile sayım görevlilerinin ilgili merkeze getirileceğini aktaran Toprak, ''Vatandaşımıza olumsuz bakışı ortadan kaldırmak için tüm birimlerimiz şimdiden çalışmaya başladı. Oy kullanmak bir anayasal hak ve ödevdir. Onun için sandığa gitmek isteyenler güvendedir'' dedi.