Vali, "Tatilde ne yapacaksınız" diye sordu ana sınıfı öğrencisi yanıt verdi: 15 gün yatacağım

Kars Valisi Türker Öksüz'ün karne dağıtım töreni için gittiği köy okulunda, "Tatilde ne yapacaksınız" diye sorduğu ana sınıfı öğrencisi Zeynep Gül Akça Salur "15 gün yatacağım" yanıtını verdi.

Vali Öksüz ile ana sınıfı öğrencisi Zeynep Gül Akça Salur'un diyalogu gülümsetti.

Vali Öksüz, kent merkezine bağlı Yolaçan Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öksüz, burada ilk olarak ana sınıfında öğrenim gören öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Öksüz, minik öğrenciye yeniden, "Ne yapacaksın tatilde, uyuyamıyor musun, kaçta kalkıyorsun?" gibi sorular yöneltti. Minik Salur da, "15 gün evde yatacağım, erken kalkıyorum, annem ne zaman kaldırırsa o zaman kalkıyorum" cevabını verince sınıfta gülüşmeler oldu. Vali Öksüz de bunun üzerine Salur'a "O zaman sen 15 gün uyu." dedi.

Minik Zeynep Gül Akça Salur, karne dağıtımı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karnesini aldığını ifade ederek, "Karnemi aldım, eve gideceğim. Tatilde evde 15 gün uyuyacağım, yataktan bile kalkmayacağım, çok uykusuz kaldım, kaç gündür okula gidiyorum uyuyamıyorum, keyif yapmak istiyorum, mışıl mışıl uyuyacağım." dedi.