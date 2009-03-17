Vali: Şartlara göre hareket ederiz

İstanbul Valisi Muammer Güler, AKP ve CHP'nin İstanbul'daki mitingleriyle ilgili, “Aynı gün iki büyük katılımın olabileceği mitingin zorluklarını dile getirdim. Buna rağmen 'hayır, biz aynı yerde mitingi yapmak durumundayız' derlerse, şartların icabına göre hareket ederiz” dedi.





Vali Güler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



“CHP'li Gürsel Tekin, 'Mitingi Kazlıçeşme olmazsa Taksim'de yaparız” dedi. 22 Martta Kazlıçeşme'de yapılacak mitingler konusu ne olacak?” sorusu üzerine Vali Güler, şunları söyledi:



“Ben ne olup olmayacağını bilmem. Seçim kurulunun işine karışmam. Siyasi partilerin de programlarını tanzime yetkili değilim. Ben fiili bir imkansızlığı belirttim. Seçim kurullarına biz 19-28 Mart arasındaki dönemde mutat toplantı alanlarını kullanmaları için tahsis ettik. İstanbul'daki mutat toplantı alanları bellidir. Çağlayan, Kadıköy ve Kazlıçeşme'dir. Bu, kanunun tespit ettiği bir husustur.”



Güler, onun dışındaki alanların tespit edilmiş mutat toplantı alanlarından olmadığını ifade ederek, pazar günü Kazlıçeşme'deki miting konusunun ilçe seçim kurulunda görüşüldüğünü belirtti.



“Bir çözüm bulunmasına sevinirim ama idari olarak benim bu konuları tespite ve tanzime yetkim yoktur” diyen Güler, aynı gün Kadıköy'de de bir miting yapılacağından bahsedildiğini kaydetti.



Güler, “Görüşülecek bir orta noktanın bulunmasını ben de arzu ediyorum. Aynı gün iki büyük katılımın olabileceği mitingin zorluklarını dile getirdim. Buna rağmen 'hayır biz aynı yerde mitingi yapmak durumundayız' derlerse şartların icabına göre hareket ederiz” diye konuştu.



Bir gazetecinin, “Israr edilirse yapılabilir mi diyorsunuz?” sorusu üzerine de Vali Güler, “Biz fiilen bunun zorluklar ifade edeceğini belirttik. Tabii yetki seçim kurulundadır” dedi.



Vali Güler, son 10 günlük propaganda serbestliği döneminde yapılan toplantıların, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na tabi olmadığını hatırlatarak, bu tarihler arasındaki toplantıların 298 sayılı Kanun'a göre ilçe ve il seçim kurullarının yetkisine tabi olduğunu anlattı.



Güler, “Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yoktur. Partilerin programları kendi bilecekleri bir iştir. Ben fiili imkansızlıklara işaret ettim. Mutat toplantı alanları dışında önerebileceğim bir imkan yoktur. Çünkü İstanbul'da bu alanlar belirlenmiştir. Onun dışındaki alanlar imkan olsa zaten tahsis edilirdi” şeklinde konuştu.



İstanbul'da sadece 3 alanın tespit ve ilan edildiğini anımsatan Güler, “Başka bir alan önceden tespit ve ilan edilmediğine göre, seçim kuruluna da başka bir alan göstermediğimize göre, bu 3 alanın dışında toplantı yapılması mutadın dışındadır” dedi.



