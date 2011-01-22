Vali Şahin'den 19 Mayıs açıklaması

T24 - İçişleri Bakanlığı’nın Ankara’da düzenlediği, toplantıda yaptığı 19 Mayıs ve illerin kurtuluş günleri önerisiyle tartışma yaratan Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, konuşmasının çarpıtıldığını ileri sürdü.



Yalova’ya gelerek göreve başlayan Vali Dursun Ali Şahin gazetecilerin görüşme isteğini kabul etmedi ve konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



'Konuşmam çarpıtıldı!'



Kutlama törenlerinin icrasına yönelik ifade ettiği sözlerinin medyada çarpıtılarak ’19 Mayıs Törenlerinin Kaldırılmasını’ teklif ettiği yönünde haberler yapıldığını savunan Vali Şahin şöyle devam etti:



“Törenlerden beklenen amacın gerçekleşmediğini ifade etmek maksadıyla; ’19 Mayıs törenlerinde tablolarla yapılan gösteriler var. Bayrak çıkıyor, sözler, yazılar çıkıyor. Bu dönemler geçti. Kutlama adı altında çocuklarımızı robot gibi kullanmak hoş değil. Onların beyinlerinde güzel şeyler oluşturmak gerekli. Zarfın içi önemli, beyin önemli. Yeni şeyler denenmeli. 19 Mayıs’ı nev-i şahsına münhasıran kutlamak gereklidir’ sözleri ifade edilmiştir. Bu ifadelerden 19 Mayıs törenlerinin kaldırılmasını istediğim sonucunun nasıl çıkarıldığı anlaşılamamıştır.”