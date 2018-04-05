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Vali Şahin: Yangın kısmen kontrol altına alındı

Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne gelerek son durum hakkında bilgi aldı

05 Nisan 2018 21:40

Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, Taksim İlk Yardım Hastanesi\'ne gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Vali Şahin, hastane önünde yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Şahin, \"Geliş-gidiş güzargahlarımızı kapatmasınlar lütfen. Ambulanslarımızın, itfaiye araçlarımızın trafikte daha rahat seyredebilmeleri için bu noktaları açalım\" şeklinde anons yaptı.  

“İÇERİDE BİR YANGIN YOK\"
Yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Arkadaşlar şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Ciddi bir ölü noktasında bir üzücü haber yok. İnşallah sonuna kadar da olmaz. Arkadaşlarımız şu anda bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. İçeriye duman dolmuş bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. İçerde arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride bir  yangın yok. Yangın dış yüzey ve çatıda\" dedi. Şahin, yangının çıkış nedenini soran gazetecilere “ Daha çok yeni\" cevabını verdi.  

 

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