Vali Şahin, "Harezmi Eğitim Şenliği"nde konuştu

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci\'nin katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde \'Harezmi Eğitim Şenliği\' düzenlendi. Harezmi Eğitim Modeli\'nin uygulandığı 50 okuldan 258 öğretmen ve 1400 öğrencinin de katıldığı etkinlikte, eğitim modelinin faydaları anlatıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016- 2017 Eğitim- Öğretim yılında hayata geçirilen \'Harezmi Eğitim Modeli\'yle öğrencilerin teknolojiyi kullanarak üretim yapabilmeleri, bilimsel araştırma yöntemlerinin belirlenmesi ve öğrencilerin, farklı branşlardaki en az 3 öğretmen rehberliğinde hayatın içinden sorunları belirlediği derslerin detayları aktarıldı.

\"HER BİR BİLİM TEK BAŞINA DERİNLEŞMEDE YETERLİ OLMUYOR\"

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Harezmi Eğitim Modeli\'nin multidisipliner olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Birçok bilimin temel bilgilerinin bilerek ve ondan istifade ederek yeni bir şeyleri öğrenme çabası olarak önemli bir proje. Bu bizim aslında baktığınızda klasik bilginlerimizin de metodu. Herhangi bir klasik bilim adamının biyografisini okuduğunuzda mutlaka matematik, astronomi okumuştur. Bunların temeli oluşturulduktan sonra onun üzerine yapacağı bilimi kurmuştur. Bugün modern dünyada tekrar buna dönüş var. Bundan önceki dönemde 50 yıldır, 70 yıldır insanların daha çok belli branşta derinleşmesi öngörülürdü. Bir doktor eğer kalp uzmanıysa, böbrekle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyebiliyordu. Kendi bilim dalında daha derinleşebilmek adına sadece o bölümle ilgileniyordu ama daha sonra insanlık şunu fark etti; her bir bilim tek başına derinleşmede ya da olaylara vukufiyet sağlamada yeterli olmuyor\" dedi.

\"TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANACAĞINA İNANIYORUM\"

Vali Şahin, şöyle devam etti:

\"Anladığım kadarıyla biraz buna benzetiyorum; önce soruna genel bir bakış, sorunu anlama sonra o soruna yönelik olarak sorular oluşturabilme. Niçin, neden sorusu olmasaydı herkes alim olurdu. Bir soruyu sorabilmek o konuda en az asgari, yarım bir bilgiye sahip olmak demektir. Hiç bilgisiz olduğun konuda bile iyi soru sorabilen aslında onun mantığına hakimdir. Bu model öğrencilerimize iyi soru sormayı öğretirse, doğru soru sormayı öğretirse ondan sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. Tabii bu sadece çözümü bulmak yeterli değil çözümü bulduktan sonra hayata uygulamak önemlidir. Bu modelin inşallah başarıyla Türkiye genelinde uygulanacağına inanıyorum. Projeler, konusundaki proje yarışmasında Türkiye 1\'incisi olan bir proje oldu. Bakanlığın talimatıyla da 14 ilde de pilot olarak uygulanmaya başlandı. Eğitim sistemimize yeni bir soluk aldıracağına inanıyorum\"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise, uygulanan eğitim modeline dair, \"258 öğretmen ve1400 öğrencimizle beraber uygulamış olduk. Bu model, bizim sistem eğitimi, kodlama eğitimi gibi teknoloji eğitimlerini bugün eğitim sistemimizde \'doğru bir şekilde nasıl yapabiliriz?\'in bir arayışıdır. Süreç esnasında, bu modele katılan öğrencilerin akademik başarısının arttığını ve bir müfredatın nasıl doğru bir şekilde öğrencilerle beraber yazıldığını göstermesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

Programın ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci eğitim modelinin uygulandığı atölye ve sınıfları gezdi, öğrencilerden oluşturdukları projelere dair bilgi aldı.

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