T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Özkan: Kahramanmaraş sınırlarında terörist kalmadı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan, terör örgütü PKK konusunda güvenlik güçlerinin alana hakim olduğunu belirterek, "İstihbari olarak da dahil bizim mülki sınırlar içerisinde hiçbir teröristin kalmadığına dair nitelikli bi

17 Ocak 2018 18:51

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan, terör örgütü PKK konusunda güvenlik güçlerinin alana hakim olduğunu belirterek, \"İstihbari olarak da dahil bizim mülki sınırlar içerisinde hiçbir teröristin kalmadığına dair nitelikli bilgilerimiz var\" dedi.
Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Kervanhan\'da gazetecilerle bir araya geldi. 2017 yılını değerlendiren Vali Özkan, terör örgütü PKK\'nın milletin birliğini bozma yönünde hendekler kazarak çukur siyasetine giriştiğini, bunun üzerine kararlı bir mücadele başlatıldığını söyledi. Vali Özkan, kent sınırlarında terörist kalmadığını ifade ederek, şöyle dedi:
\"Bu anlamda şehirlerimizde istikrar, güven ve güvenlik birimlerimiz hakim oldu. Bu vesileyle bu uğurda şehit olan şehitlerimizin huzurun tazimle eğiliyoruz, Allah rahmet etsin diyoruz. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Askerimiz de polisimiz de güvenlik korucumuz da milletimizin desteği ve duasıyla bunlar def edildi. Bizim mülki sınırlar içinde de biliyorsunuz 2017 yılı içinde bizim bölgemizde olan teröristler değildi, Tunceli\'den gelip sınır ötesine doğru geçmek isteyen teröristlerdi. Onlar etkisiz hale getirildi. Güvenlik birimlerimiz alana tam hakim. İstihbari olarak da dahil bizim mülki sınırlar içerisinde hiçbir teröristin kalmadığına dair nitelikli bilgilerimiz var.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞ Valisi VahdettinPKKVali VahdettinKahramanmaraş KervanhanValiBuAllahGazilerimizeAskerimizBizimTunceliOnlarGüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24