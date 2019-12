Vali: Oy istediğimi ispatlasınlar, istifa ederim

Beyaz eşya yardımıyla dikkat çeken Tunceli Valisi Yaman, bir parti için kimseden oy istenmediğini söyledi: İspatlayan varsa hemen istifa ederim.





Yerel seçimler öncesinde yaptığı beyaz eşya yardımlarıyla gündeme gelen Tunceli Valisi Mustafa Yaman konuştu. Tunceli'de Mayıs 2007'de göreve başladığını, daha önce de bir seçim dönemi geçirdiğini belirten Yaman, "22 yıllık meslek hayatımda bu yardımları dağıtıyordum, dağıtmaya da devam edeceğim. Buradaki insanların gıda, barınma, sağlık ve çocukların eğitim ihtiyacını her zaman karşılıyoruz. Evlerinde buzdolabı, çamaşır makinesi bulunmasın mı? Asgari düzeyde yaşam standartlarına sahip olmasınlar mı?" dedi.



'Her şey yasal'



Yardımlar karşılığında kimseden herhangi bir parti için oy talep edilmediğini vurgulayan Vali Yaman, "Ne ben ne de yardımları dağıtan herhangi bir görevli oy istedi. Bunu ispatlayan varsa hemen istifa ederim. Bu ihtiyaçları 6 ay öncesinde vatandaşlarla birebir görüşerek belirledik. Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü, illere verilecek yardımı sıraya koyar. Bizim işlemlerimizin tamamlanması da bu döneme denk geldi. Seçimle hiçbir alakası yok" diye konuştu.



Yaman, yardımları "Seçmen oyunu etkilemeye yönelik" diye niteleyen Yüksek Seçim Kurulu'nun Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma kararını da şöyle değerlendirdi: "Hukukçu bir idareciyim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum ve her şeyi yasal çerçeveye uygun yapıyorum. Bugüne kadar hesap vermekten kaçınmadım. Fakir fukaraya yardım ettiğim için ceza alacaksam varsın, olsun. Ben hizmet yapmaya devam edeceğim. Çünkü, vatandaş benden bunu bekliyor.

Yardım çalışması 6 ay öncesine dayanıyor. Ben bu çalışmanın yapılacağını 10 gün önce basın bülteni ile ajanslara duyurdum. '2008'de bunları yaptık. 2009'da da bunları yapacağız' diye bülten geçtim. Şimdi olay farklı yerlere çekildi. Nedense o zaman dikkate alınmamıştım."



Öğrenciye servis



Yatılı bölge okullarında kalan tüm öğrencileri cuma akşamı servisle alıp köylerine de götürdüklerini ve hafta başı yeniden okullarına teslim ettiklerini anlatan Tunceli Valisi Mustafa Yaman, "Maddi durumu kötü olan öğrencilerin dershane paralarını da karşılıyoruz. Köylerde yaşayan öğrenci sayısının azlığı nedeniyle, onları YİBO'lara yönlendiriyoruz. Her köyde okul var. Ancak, bunlar yıpranmasın diye muhtarlara başka amaçlarla kullandırılıyor" dedi.



'Eşya alımı adil yapıldı'



Eşya alımının adil yapıldığını ve büyük çapta 6 beyaz eşya bayisiyle toplantı yaptıklarını anlatan Yaman, şunları söyledi: "Hepsini tek tek çağırdık. Firmaların genel müdürleriyle görüştük. Onlardan aldığımız mallar piyasa fiyatı altında, hepsine indirim yaptırdık. Vakıftan bize ayrılan parayla daha fazla mal alabileceğiz. Yapılan yardımlarla sıcak bir para oluştu. Bu para esnafa geri dönecek. İstihdama dönük her şeye, herkese destek veriyoruz. Kırtasiye, pastane açılışına bile giderim. İşçisiyle, işsiziyle, memuruyla futbol maçları yaparız. Bahsi geçen bayinin açılışı 1.5 yıl önceydi. Bütün kamu kurumlarının amirleri oradaydı. Basına yansıyan o açılış fotoğrafında CHP'liler de vardı."



AKP'li kayınbirader iddiası



Tartışmaya ailesinin dahil edilmesini çok üzüldüğünü belirten Yaman, "22 yıllık kaymakamım. Kayınbiraderim milletvekili Murat Mercan, o dönemde milletvekili bile değildi, üniversitede öğretim görevlisiydi. Bana etkisi olsa, başka bir görevde bulunabilirdim" dedi.



Tüm tartışmaları Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz'in yarattığını ileri süren Yaman, "Kendisi de beyaz eşya bayiliği yapıyor. Bayilerle toplantıda 'Benim aşağı mahallede de bir dükkânım var. Ondan da alacaksınız' diye vali yardımcılarıyla yarım saat tartışmış. Tüm sıkıntı, kendisine izin vermememizle alakalı" diye konuştu.