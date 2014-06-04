Vali Mutlu'nun tweeti bu kez anlaşıldı, ama yine güldürmedi

Twitter’da yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme oturan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’dan gece saatlerinde yeni bir paylaşım daha geldi.

Hüseyin Avni Mutlu’nun gündeminde bu kez önceki gün İstanbul’u vuran sel vardı. Üsküdar’da çekilen ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran sel ortasında kalmış minibüs fotoğrafını saat 01.02′de 816 bin takipçisiyle paylaşan Vali Mutlu, altına ise Karadeniz ağzıyla Temel Reis’li bir espri yazdı.

Bu tweet kısa süre içerisinde yaklaşık 7 bin kez yeniden paylaşılırken (retweet), 3 bin kişi tarafından ise favorilere eklendi.

İşte o tweet: