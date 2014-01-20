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Yaşam

Vali Mutlu: Üç kişiye su sıkan TOMA'yı inceliyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Aksaray Metro İstasyonu önünde cumartesi günü oturma eylemi yapmak isteyen 3 kişiye polis TOMA'yla su sıkarak müdahale etmişti

20 Ocak 2014 12:57

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Cumartesi günü iki kişiye, TOMA'dan su sıkmak suretiyle müdahalede bulunma hususunda ilgililer hakkında olay sonrası inceleme başlatılmıştır" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Aksaray Metro İstasyonu önünde cumartesi günü oturma eylemi yapmak isteyen 3 kişiye polis TOMA'yla su sıkarak müdahale etmişti. İbrahim Aktürk'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Eylemcilerden biri kaçarken biri kadın 2 eylemci ise tazyikli suya maruz kaldı. Müdahaleyle ilgili İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, inceleme başlatıldığını açıkladı. Vali Mutlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü iki kişiye,Tomadan su sıkmak suretiyle müdahalede bulunma hususunda ilgililer hakkında olay sonrası inceleme başlatılmıştır" dedi.

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