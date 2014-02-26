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Vali Mutlu: Tam sahaya girmek üzereydim ama golü yemişiz
Hüseyin Avni Mutlu Galatasaray - Chelsea karşılaşması sırasında attığı ilginç tweetlerle gündeme geldi
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Galatasaray Chelsea maçında Twitter’dan “Tam sahaya girmek üzereydim ama golü yemişiz”, “Gggggoooooooooollllllllllllşll”, “Tırmık tamam sıra pençede ya Allah........” yazdı.
Fanatik Galatasaraylı kimliğiyle tanınan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Galatasaray ile Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi mücadelesi sırasında da ilginç mesajlar attı.
Galatasaray -Chelsea karşılaşması öncesinde attığı 'kanaryalı' tweetlerle gündeme gelen, Galatasaraylı İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu dünkü maçta da ilginç mesajlar paylaştı. İşte Vali Mutlu'nun mesajları:
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