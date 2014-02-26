Cimbom Chelsea'yi elinden kaçırdı; Galatasaray 1 - Chelsea 1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Chelsea ile Türk Telekom Arena'da karşılaştı. İspanya Futbol Federasyonu'nda Valesco Carballo yönettiği maç 1-1 berabere sona erdi. Chelsea 9. dakika'da Fernando Torres'in golü ile öne geçti. Beraberlik golü ise 64. dakikada Aurelien Chedjou'dan geldi.

Maçta ilk gol Galatasaray ağlarını havalandırdı. Chelsea Fernando Torres'in 9. dakikadaki golü ile öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Andre Schürrle, aynı kanattan savunma arkasına koşu yapan arkadaşı Cesar Azpilicueta'yı düşündü. Topla buluşan Cesar Azpilicueta, önündeki boş alanı hızla katederek ceza sahası içerisine girdi. Son çizgiye kadar inen Cesar Azpilicueta müsait pozisyonda bulunan Fernando Torres'e pasını çıkartto. Topla buluşan Fernando Torres bekletmeden vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturdu.

Maçın ikinci golu 64. dakikada Galatasaray adına Aurelien Chedjou attı. Sol kanattan kazanılan kornerin başına Wesley Sneijder geçti. Altı pasa doğru ortasında o bölgede topla buluşan Aurelien Chedjou sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Maçın 44'üncü dakikasında sağ kanattan gelişen Galatasaray akınında sarı kırmızılılar taç kullanırken Terry elindeki ikinci topu oyuna soktu. Bu sırada taç kullanıldı ve Burak golü attı. Ama hakem sahada iki top olması sebebiyle golü iptal etti.

Parçalı forma

Sarı kırmızılılar maça parçalı formayla çıktı. Maçtan hemen teknik direktör Mancini, iki oyuncu değişikliği kararı aldı. Mancini tarihi maçta, Semih Kaya yerine Hakan Balta'ya, Ceyhun Gülselam'ın yerine de Izet Hajrovic yer verdi

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadelede sarı kırmızılılar 18 Mart'ta Londra'daki rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etmek istiyor.

İlk 11'ler

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Eboue, Hakan Balta, Chedjou, Telles, Hajrovic, Selçuk, Melo, Sneijder, Drogba, Burak

Chelsea'nin ilk 11'i: Cech, Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta, Torres, Ramires, Lampard, Willian, Schürrle, Hazard

Mancini'den iki son dakika değişikliği

İtalyan teknik adam Chelsea maçının 11'ini açıkladı... Chelsea karşısında 11'de Ceyhun Gülselam'ın yerine Izet Hajrovic oynayacak. Bosnalı yıldız Galatasaray forması ile ilk şampiyonlar ligi maçına çıkacak.

Mancini, Ceyhun yerine Hajrovic'i tercihi etmesinin yanı sıra La Gazetta Dello Sport'un Avrupa'da haftanın ilk 11'ine aldığı Semih Kaya yerine Hakan Balta'ya stoper mevkiinde görev verdi.

Mancini'den kritik uyarı

Mancini, Chelsea maçı öncesi Galatasaray'ın iki yıldızı Felipe Melo ve Muslera ile özel olarak görüştü.

Mancini, sarı kart sınırında bulunan Melo'ya " Hamlelerine dikkat et. Asla ve asla hakemle diyaloğa girme. Tatsız bir gelişme istemiyorum. Londra'daki maçta mutlaka sahada olmalısın" diyerek kart görmemesi hakkında oyuncusunun dikkatini çekti.

Fernando Muslera ve Felipe Melo sarı kart cezası sınırında. Sarı kart görmeleri halinde İngiltere'deki rövanşta oynayamayacaklar.

İngiltere'ye gitmeden önce ödemeler yapılacak

31 Aralık'a kadar olan ödemelerini Chelsea maçı öncesinde Pazartesi günü Galatasaraylı futbolcuların hesabına yatırtan Başkan Ünal Aysal, Galatasaray takımına 3 aylık ödemeleri Chelsea maçının öncesinde 14 Mart 2014 Cuma günü İngiltere'ye hareket etmeden önce ödeyecek.

İngiltere Takımları ile 18. Kez

Galatasaray, Avrupa Arenası'nda İngiltere ekipleriyle ise 17 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, üç maçtan galibiyet ile ayrılırken yedi maç berabere sonuçlandı, yedi karşılaşma ise İngiltere takımlarının üstünlüğü ile bitti. Galatasaray daha önce Chelsea ile iki kez karşılaştı. 1999-2000 Şampiyonlar Ligi grubunda Galatasaray, rakibine Londra'da 1-0, İstanbul'da ise 5-0 mağlup olmuştu

Roberto Mancini, 12. kez Chelsea’ye karşı

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, teknik adamlık kariyerinde 12. kez Chelsea karşısına çıkacak. İtalyan futbol adamı, daha önce Lazio ile iki, Manchester City ile dokuz defa Chelsea’nin rakibi oldu. Bu maçlarda Mancini’nin ekipleri Chelsea'ye karşı altı galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı.