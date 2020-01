Vali Mutlu: Göstericiler TOMA suyuna alıştı, 'bana da su at' diyorlar

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Vatandaşlarımızdan Taksim yönüne gelmemelerini rica ediyorum. Taksim'e geldiklerinde çatışma ortamı isteyen gruplara fırsat vermiş olurlar. Bir kez daha bunun sakıncalı ve sıkıntılı olduğunu belirtmekte fayda görüyorum" dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı ve eylemcilere müdahaleler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Vali Mutlu'nun konuşmasından satırbaşları:

'Güvenlik tedbirleri sürüyor'

Bu görevin devam ettirilmesiyle ilgili de güvenlik güçlerimiz her alanda görevlerini sürdürüyorlar. Öncelikle ben bugünün LYS vesilesiyle sevgili öğrencilerimiz açısından önemli bir gün olduğunu paylaşmak istiyorum. Sınava girmiş öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Sabah saatlerinden itibaren bütün sınav merkezlerine ulaşabilmeleri için çocuklarımızın alınmış olan güvenlik tedbirleri sürmektedir. Ulaşımla ilgili bir sorun olmaksızın yavrularımız ulaşabilmişler ve sınavlara girmişler, sınavlar da devem etmektedir.

'Taksim'e gelmeyin'

16.00 itibariyle Taksim'de bir toplanma çağrısı olduğunu paylaşmak istiyorum. Dün de ifade etmiştim, Taksim'e yapılan her türlü çağrının toplumumuzun huzuruna katkı sağlayacak bir durum olmadığını, ortamın stabil hale geldikten sonra bu tür hakların kullanılmaya devam edileceğini ama şu an Taksim'de her türlü toplanmaya fırsat vermeyeceğimizi ifade etmiştim. Bugün de sabahtan bu yana devam ettiği gibi Taksim ve bölgesinde tedbirlerimize devam ettiriyoruz.

Vatandaşlarımızdan Taksim yönüne gelmemelerini rica ediyorum. Taksim'e geldiklerinde çatışma ortamı isteyen gruplara fırsat vermiş olurlar. Bir kez daha bunun sakıncalı ve sıkıntılı olduğunu belirtmekte fayda görüyorum.

'İki emniyet görevlisi silahla yaralandı'

Üzücü yaralanma vakalarımız yaşandı. İki emniyet görevlisi, biri rütbeli biri polis olmak üzere, silah kullanmak suretiyle yaralandı. Bir tanesi kasıklarından, diğeri de ayağından olmak üzere ameliyatları yapıldı. Bunun bu tür olaylarda İstanbulumuzda ilk kez silah kullanılması, dün provokatörlere dikkat edilmesi yönünde halkımızda paylaşmıştım.

Toplanmalar, davet edilmeler devam ettiği için bu ortamdan istifade etmek isteyen mihraklar taşın, molotofun havai fişeğin ötesinde silah da kullanabilecek cüreti göstermişlerdir. Bunun devam etmesi riski her zaman vardır.

Çanakkale'de bir trafik kazasında yaralanmış olan bir çocuğumuzun görüntüleri dün Taksim olaylarında yaşanmış gibi servis yapıldı. Bunu benzeri gene emniyet TOMA aracı altında bir hanım efendinin ezdiği şekilde haberler yaygınlaştırıldı. Bunun da yalan olduğunu, bu kadıncağızın, bu hanımın TOMA'nın önünde duran bir hanım olduğunu paylaşmıştım. Toplumu ajite edici haberlere bu ortamda ısrarla paylaşıyorum.

'Çağrılara itibar etmeyin'

16.00’da yapılmış olan çağrı huzur ortamını bozacak niteliktedir. Bu nedenle halkımızın çağrılara itibar etmemesi, daha sonra bu imkânların hukukun içinde kullandırılabileceğini, ancak bu ortamın sağlıklı olmayacağını ve bu çağrılara katılınmaması hususunu belirtiyorum.

'TOMA'larda kimyasal su yok'

TOMA'larda bazı araçlarda rengi koyu olan su da püskürtülüyor. Bu da ilaçlı bir sudur. Ancak hiç bir şekilde kimyasal nitelikli bir su değildir. Bugüne kadar da kullanılmıştır. Bunun kimyasal kullanıldı diye çarpıtılması tamamen acite etmeye yönelik davranışlardır. Bu tür suların önüne, göstericiler bile bana da su at diye rahatlıkla geliyor. Biz bunu sıkmak istemiyoruz, ama göstericiler de iyi biliyorlar ki bu suyun kimyasalla bir ilgisi yoktur.

Emniyet'in kullandığı TOMA'lardan zaman zaman tazyikli suyla birlikte bazı araçlardan ilaçlı su sıkılıyor ama hiçbir şekilde kimyasal su değildir.

Bu tür suların önüne artık vatandaşlar, göstericiler bile alıştı, 'bana da su at' diye rahatlıkla gelebiliyor. Bu suları vatandaşımız da rahatlıkla görebiliyor.

Çarşı grubu Beşiktaş ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu olaylarda barikatlar kurarak yönlendiren, ama aynı zamanda ifade ettiğiniz taraftar grubu içinde pozisyon alan kişiler vardır. Bu Beşiktaş ve Çarşı grubuyla ilintilenmemelidir. Çarşı grubu üzerinden bunu toplumla paylaşmanın sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çarşı'yla özdeşleştirmek bana göre Çarşı grubuna karşı olumsuz değerlendirmedir.

Çarşı grubu spora gönül vermiş, spor duygusuyla hareket etmiş bir gruptur. Çarşı camiasını bu olayların içinde bir grupmuş gibi göstermek bana göre yanlıştır. Ama içlerinde yanlış yapan varsa işlem yapacağız. Gözaltı işlemlerinin sayısı toplam 22'dir. Çarşı grubundan 22 kişi alındı derseniz yanlış olur. Tamamı Çarşı grubuyla bağlantılı demek haksızlık olur.

'Bazı sağlıkçılar tıbbi yardım dışında faaliyetlerde bulunuyor'

Doktorlardan da şu anda bir gözaltı işlemi var. Bazı sağlıkçılar insanlara tıbbi yardım adıyla hizmet veriyorlar. Fakat bunlar çok dikkat çekici bir takım faaliyetler. Elbette tıp mesleğinin onurunu, insanları kucaklaması noktasında saygı duyuyoruz. Göstericilere adeta gösteri alanlarına girerek tespit edilmiş olan görüntüler varsa elbet işlem yapacağız. Doktor ve sağlık personeli olarak tarif edebileceğimiz birkaç kişi mevcuttur.