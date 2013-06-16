TOMA'dan sıkılan suda ne vardı?

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, "TOMA'lardan sıkılan suyun farklı bir su olduğu açıktır. Hekimler olarak endişeliyiz" dedi. TOMA'lardan sıkılan suyun içinde "Oleoresincapsicum" denilen bir tür biber gazı olduğu iddia edildi. İstanbul Valisi Avni Mutlu ise açıklamasında TOMA'dan sıkılan suyun içinde kimyasal madde olmadığını sadece ilaçlı su olduğunu söyledi.

Gezi Parkı'na müdahalede bulunan polis yine yoğun olarak biber gazı, gaz bombası ve TOMA'lardan tazyikli su sıkarak Gezi Parkı için direnenleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada sosyal medyada dolaşan ve tazyikli suya maruz kalan vatandaşların fotoğraflarında vücutlarında kabarcıklar olduğu görüldü.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu dün gece görülen vakalarla ilgili şunları söyledi:

"Alerjik reaksiyon olduğu açık, daha öncekilerden farklı olarak suyun temas ettiği yüzeylerde alerjik reaksiyon oluşuyor. Dün akşam onlarca kişi tespit ettiğimiz suya maruz kaldıklarında en az 2 saat süren bir alerjik reaksiyona maruz kaldılar yanık hissi veren ve elbiseleri çıkarmadıkları sürece süren bir etkisi var. İki saat sonra sonlanıyor. Bunu şu anda bizim tespit etmemiz mümkün değil. Bunu yetkililerin açıklaması gerekiyor. İçinde ne kullanıldığı, yasal mıdır, uluslararası normlara uygun mudur. Sıkılan gazın türü ile ilgili de bir bilgimiz yok çok ciddi riskler taşıyor artık onbinlerce gaz fişeği kullanıldı ve buna maruz kalanlarda nasıl etki yaptığı tıbben denenmemiştir. Bu miktarda, bu kadar bol, bu kadar sınırsızca biber gaz reva mıdır. Bu kadar yoğun kullanılması ve 20 gün boyunca buna aralıksız maruz kalınması insanlar üzerinde nasıl etki yapar bilmiyoruz. Bu konuda endişeliyiz hekimler olarak.



Herkes ücretsiz solunum testi yapılıyor



Türk Toraks Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Hikmet Fırat da, dernek olarak ücretsiz solunum testi yaptıklarını ve gaza maruz kalan herkesin solunum testi için başvurması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Fırat, biber gazının uzun dönem kullanımında hiçbir sağlık sorunu olmayan insanlarda dahi solunum yetmezliğine ve ölüme neden olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca biber gazı fişeğinin yakından ateşlenmesinin çok tehlikeli olduğunu açıklayan Fırat, ciddi yanıklar ve alerjik reaksiyon ortaya çıkardığını açıkladı.

Mutlu: Kimyasal yok

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yaptığı açıklamada, "TOMA'larda bazı araçlarda rengi koyu olan su da püskürtülüyor. Bu da ilaçlı bir sudur. Ancak hiç bir şekilde kimyasal nitelikli bir su değildir. Bugüne kadar da kullanılmıştır. Bunun kimyasal kullanıldı diye çarpıtılması tamamen acite etmeye yönelik davranışlardır. Bu tür suların önüne, göstericiler bile bana da su at diye rahatlıkla geliyor. Biz bunu sıkmak istemiyoruz, ama göstericiler de iyi biliyorlar ki bu suyun kimyasalla bir ilgisi yoktur" dedi.

