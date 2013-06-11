Vali Mutlu: Pankart ve flamaları kaldırmaktan başka amacımız yok!

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim Gezi Parkı'ndaki polis müdahalesi üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. Vali Mutlu, "GAYEMİZ; Atatürk Heykeli, Atatürk Kültür Merkezi ve alan üzerindeki PANKART ve RESİMLERİ kaldırmaktan itibarettir. Başka bir amacımız yoktur" dedi.

Polisin Taksim Meydanı'ndaki müdahalesinin ardından İstanbul Valisi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Vali Mutlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Gezi Parkı’nda bulunan gençler hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Size önemli tweetler gönderiyorum. Lütfen okuyun ve RT’leyin.

Gezi Parkı’nda ve Taksim'de başlayan bekleyişinizi gece ve gündüz halen sürdürüyorsunuz. Bu konuda hiçbir sorun yok.

Yaşanan olaylar hepimizi sizi, bizi üzdü. Tekrarlanmasını hiçbirimiz asla istemiyoruz. Mevcut durum hakkında pek çok analizler yapabilirsiniz.

Fakat alanda görünen flama ve pankartlarda tablo sizin İDEAL ve BEKLENTİLERİNİZİN dışında pek çok legal veya illegal sesin reklamına dönüştü.

Bu tablo milletimizi üzerken, dünya kamuoyunda itibarımızı sarsan yayınlar halen bu görüntüler üzerinden servise devam ediliyor.

Artık bu görüntülere bir son vermek gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu sabah saat 08.00’den itibaren bir çalışmamız olacak.

GAYEMİZ; Atatürk Heykeli, Atatürk Kültür Merkezi ve alan üzerindeki PANKART ve RESİMLERİ kaldırmaktan itibarettir. Başka bir amacımız yoktur.

Sizlere, Gezi Parkı'na ve Taksim'e dokunulmayacağını bir kez daha KESİNLİKLE ifade ediyorum. Arkadaşlarınızı lütfen bu mesajım yönünde uyarın.

GEZİ PARKI ve TAKSİM'e KESİNLİKLE DOKUNULMAYACAK, SİZLERE ASLA DOKUNULMAYACAKTIR. Bu sabah ve bundan sonra polis kardeşlerinize emanetsiniz.

Sizin hiçbir provokasyona maruz kalmadan, sükunetle bulunduğunuz yerde beklemenizi, olası yanlışlıklardan uzak kalmanızı özellikle rica ederim.

Sadece kendini ifadeye çalışan siz gençlerin ideallerini de gerçekleştirecek bu çalışmada güvenlik güçleriyle birlikte olun, GEZİ'de bekleyin.

Hepinize tekrar hayırlı sabah dileklerimi iletiyorum. Allah milletimize sevgi, hoşgörü birlik ve güzellikler nasip etsin. Allahaısmarladık..

Açıklamalarım doğrultusunda çalışma yürütülmektedir. Gezi Parkı’nda bekleyen gençlere teşekkür ederim. Küçük bazı çatışmalar oldu Meraklanmayın.