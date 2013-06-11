T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Mutlu: Pankart ve flamaları kaldırmaktan başka amacımız yok!

Polisin Taksim Meydanı'ndaki müdahalesinin ardından İstanbul Valisi Twitter hesabından bir açıklama yaptı

11 Haziran 2013 11:29

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim Gezi Parkı'ndaki polis müdahalesi üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. Vali Mutlu, "GAYEMİZ; Atatürk Heykeli, Atatürk Kültür Merkezi ve alan üzerindeki PANKART ve RESİMLERİ kaldırmaktan itibarettir. Başka bir amacımız yoktur" dedi.

Polisin Taksim Meydanı'ndaki müdahalesinin ardından İstanbul Valisi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Vali Mutlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Gezi Parkı’nda bulunan gençler hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Size önemli tweetler gönderiyorum. Lütfen okuyun ve RT’leyin.

Gezi Parkı’nda ve Taksim'de başlayan bekleyişinizi gece ve gündüz halen sürdürüyorsunuz. Bu konuda hiçbir sorun yok.

Yaşanan olaylar hepimizi sizi, bizi üzdü. Tekrarlanmasını hiçbirimiz asla istemiyoruz. Mevcut durum hakkında pek çok analizler yapabilirsiniz.

Fakat alanda görünen flama ve pankartlarda tablo sizin İDEAL ve BEKLENTİLERİNİZİN dışında pek çok legal veya illegal sesin reklamına dönüştü.

Bu tablo milletimizi üzerken, dünya kamuoyunda itibarımızı sarsan yayınlar halen bu görüntüler üzerinden servise devam ediliyor.

Artık bu görüntülere bir son vermek gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle  bu sabah saat 08.00’den itibaren bir çalışmamız olacak.

GAYEMİZ; Atatürk Heykeli, Atatürk Kültür Merkezi ve alan üzerindeki PANKART ve RESİMLERİ kaldırmaktan itibarettir. Başka bir amacımız yoktur.

Sizlere, Gezi Parkı'na ve Taksim'e dokunulmayacağını bir kez daha KESİNLİKLE ifade ediyorum. Arkadaşlarınızı lütfen bu mesajım yönünde uyarın.

GEZİ PARKI ve TAKSİM'e KESİNLİKLE  DOKUNULMAYACAK, SİZLERE ASLA DOKUNULMAYACAKTIR. Bu sabah ve bundan sonra polis kardeşlerinize emanetsiniz.

Sizin hiçbir provokasyona maruz kalmadan, sükunetle bulunduğunuz yerde beklemenizi, olası yanlışlıklardan uzak kalmanızı özellikle rica ederim.

Sadece kendini ifadeye çalışan siz gençlerin ideallerini de gerçekleştirecek bu çalışmada güvenlik güçleriyle birlikte olun, GEZİ'de bekleyin.

Hepinize tekrar hayırlı sabah dileklerimi iletiyorum. Allah milletimize sevgi, hoşgörü birlik ve güzellikler nasip etsin. Allahaısmarladık..  

Açıklamalarım doğrultusunda çalışma yürütülmektedir. Gezi Parkı’nda bekleyen gençlere teşekkür ederim. Küçük bazı çatışmalar oldu Meraklanmayın.

 

ETİKETLER

hüseyin avni mutluistanbulvalitaksimmeydangezi parkıpolismüdahale

İlgili Haberler

Polisten Taksim'de 2. müdahale...

Çevik Kuvvet ekipleri Taksim Meydanı'na sabah saatlerinde müdahalede bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24