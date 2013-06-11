Polisten Taksim'de 2. müdahale...

Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis ekipleri, Taksim Meydanı’na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı’ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Polis ekipleri, gaz ve tazyikli su kullanırken, bazı göstericiler de taşlarla karşılık verdi. Geri çekilen polis ekipleri, öğle saatlerinde yeniden toplanan göstericilere bir kez daha müdahale etti.

Polis, barikatları kaldırmak amacıyla Taksim Meydanı'na girdi. Gezi parkına müdahale edilmeyeceği, amacın anıttaki ve AKM'deki pankartların temizlenmesi olduğu açıklandı.

Gezi Parkı’nda devam eden eylemin 15. gününde Taksim Meydanı’nda yine gerginlik yaşandı.

Sabah 07.30 sıralarında Dolmabahçe'de toplanan çevik kuvvet ekipleri, Gümüşsuyu üzerinden Taksim’e doğru hareket etti.

Çevik kuvet ekiplerinin meydana çıkmasına engel olmaya çalışan bazı göstericiler, polise taş attı.

Taksim Meydanı'na çıkan çevik kuvvet ekipleri, göstericilere "Bize taş atmayın, biz de gaz ve su sıkmayalım" şeklinde anons yaptı.



Vali Mutlu: Meraklanmayın



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Parkı’nda çevreci bir sahiplenme ile başlamış olan gösterilerin, bilahare ulaşmış olduğu nokta bütün milletimizin derin kaygı ve üzüntülerine neden olmuştur.

Bu kapsamda; Gezi Parkı’nda ve Taksim’de, ağırlıklı olarak geceleri toplanmalar sürmektedir.

Mevcut durumun; demokratik tutum ve davranışlarla sürdürülmesinde hiçbir engel, kısıtlama söz konusu değildir. Ancak, özellikle Atatürk Anıtı’mız ile Atatürk Kültür Merkezi binasını tamamen örten farklı döviz, pankart, afiş, flama ve resimler görünüm olarak toplumsal tepkilere, ciddi eleştirilere ve hoşgörü hudutlarını zorlayan tutumlara sebebiyet vermektedir.

Bu olumsuzlukların yanı sıra, bir kamu binası olan Atatürk Kültür Merkezi adeta işgal altında gibi bir görünüme büründürülmektedir. Bu durum, binanın inşaat mahalli olması nedeniyle buraya zaman zaman giren göstericiler açısından çökme ve düşme risklerini de beraberinde getirmektedir.

Bu münasebetle; ülkemizin imajını dünya kamuoyunda da olumsuz etkileyen, toplumumuzda tepkilere sebebiyet veren, aynı zamanda gezi parkında bulunanların da mesaj ve gayesiyle aslında uyuşmayan, hatta çelişen bu görüntülerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle; Bu sabah saat 08.00’dan itibaren güvenlik birimlerimiz sadece bu pankart, döviz ve resimlerin kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapacaklardır. Bu çalışmanı Gezi Parkı’na ve Taksim’e yönelik bir boyutu kesinlikle yoktur. Gezi Parkı ve Taksim’de bulunan hiçbir kişi veya gruba yönelik bir faaliyet söz konusu olmayacaktır.

Bu kapsamla sınırlı olmak üzere yapılacak çalışmada güvenlik birimlerimize yardımcı olunması, her türlü yanlış anlama ve yorumlara sebebiyet verecek propagandalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur."







Taksim yine gaz altında



Daha sonra Taksim Meydanı'ndaki göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, gaz bombası ve tazyikli su kullandı.

Göstericiler ile polis ekipleri arasında Taksim'e çıkan ara sokaklarda çatışmalar yaşandı.



Pankartlar kaldırıldı



Polis ekipleri, AKM ve Cumhuriyet Anıtı’ndaki pankartları kaldırmaya başladı. Pankartları kaldıran polisin, AKM’de sadece Türk bayrağını bıraktığı görüldü.

Polisin müdahalesinin ardından geri çekilen göstericiler, polise molotofkokteyli ve taşla karşılık verdi.

Çevik kuvvet ekipleri, Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını sardı. Polis, pankartların yeniden asılmasına engel olmaya çalışıyor.

Barikatlar kaldırıldı



Eylemciler tarafından demir parçaları, kaldırım taşları ve çöp konteynerlerindenkurulan barikatların kaldırılmasına da başlandı.

Gümüşsuyu ve Sıraselviler'de kurulan barikatlar iş makinaları yardımıyla kaldırıldı.



Araçların önüne yattılar



Ellerinde Türk bayrağı bulunan bazı göstericilerin TOMA'nın önüne yatarak geçişine engel olmaya çalıştığı dikkat çekti.

Özellikle Harbiye ve Tarlabaşı tarafında toplanan göstericiler, polise taşlarla karşılık veriyor.



Gaz Gezi Parkı'na ulaştı



Polisin Taksim Meydanı'nda yoğun olarak kullandığı gaz bombaları, Gezi Parkı’nı da etkiledi.

Biber gazından etkilenen çok sayıda eylemci, limon ve sirkeyle gazın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Harbiye de karıştı



Öte yandan, polis ekipleri, Harbiye, Tarlabaşı ve Sıraselviler tarafında toplanan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Özellikle Harbiye'de kullanılan yoğun gaz, birçok vatandaşı da etkiledi.

İnsan zinciri



Bu arada, göstericiler Taksim Meydanı'nda el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Çevik kuvvet ekipleri de bu sırada anıtın etrafında beklemeyi sürdürdü.



TOMA yandı



Bu arada, olaylar sırasında bir TOMA'da yangın çıktı. Diğer TOMA'lar, yanan araca su sıkarak müdahalede bulundu. Yangının atılan bir molotofkokteylinden kaynaklandığı sanılıyor.

Öte yandan, olaylar nedeniyle metronun Taksim çıkışı da kapatıldı.

Polis geri çekildi



Oluşturulan bir müzakere grubuyla görüşen polis ekipleri, bir süre sonra biraz daha geri çekildi. Bunun üzerine göstericilerin oluşturduğu insan zinciri de dağıldı.

Taksim Meydanı'nda durumun şu anda sakin olduğu görüldü.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı



Bu arada, olaylar nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Olaylarda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.



Metro çıkışı kapatıldı



Öte yandan, meydanda yaşanan olaylar nedeniyle metronun Taksim çıkışı da kapatıldı.