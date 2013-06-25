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Vali Mutlu istifasını isteyen 10 kişiyle görüşecek

Vali Hüseyin Avni Mutlu, Twitter'da kendisine hakaret eden ve 'istifa et' diyen 10 kişiyle buluşacak

25 Haziran 2013 13:22

Gezi Parkı eylemleriyle birlikte tartışmaya açılan polis müdahalesinden sorumlu tutulanların başında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yer alıyordu. Vali Mutlu, kendisini Twitter üzerinden istifaya çağıran 10 kişi ile yüz yüze görüşüp hatalarını soracak.

Akşam'dan Nebahat Koç'un haberine göre, Vali Mutlu şöyle konuştu:

 

'Nerede hatalıyım diye soracağım'

 

Seçtiğimiz bu kişileri valilik binasına çağıracağım. Ya da dışarıda da buluşabiliriz. Bu görüşmede amacımız, birbirimizi anlamaya çalışmak olacak. Onlara beni nerede hatalı gördüklerini soracağım. Aynı zamanda ben de kendilerinin nerede hatalı olduklarını anlatacağım.

 

'Çok sabırlıyım'

 

Daha önce bir araya geldiğimizde, görüşmecilerden birisi sesini yükseltmeye başladı. Bunun üzerine, diğerleri o kişiye tepki gösterdi. Ve oybirliğiyle sesi yükselten kişiyi dışarıya atmak istediler. Bunun üzerine ben de o kişiye, "Çok sabırlıyım. Bak arkadaşların bile sana sabredemiyor" dedim.

Sonunda o kişi de oturup, beni uzun süre dinledi. İnsanların birbirini dinlemesi, birbirini anlamaya çalışması yani demokrasi güzel şey.

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