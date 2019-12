-VALİ MUTLU: İSTANBUL'DA TATİLE İHTİYAÇ GÖRÜLMÜYOR İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kentte devam eden kar yağışından dolayı ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesine yönelik beklentilere ilişkin, ''İhtiyaç hissedersek bir tedbir alırız ama şu an İstanbul'da böyle bir ihtiyaç görülmüyor'' dedi. Vali Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) incelemelerde bulundu. Mutlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da tatil beklentisi içerisinde olan öğrencilerin olabileceğini belirterek, zorunlu olmadığı müddetçe eğitim ve öğretim hayatında herhangi bir kesinti yapmayı düşünmediklerini söyledi. Bu nedenle pazartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilgili birimlerin sürekli bir takip içerisinde olduğunu aktaran Mutlu, ''Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyelim, eğitim ve öğretimi aksatmadan bu işi iyi götürelim diye şu ana kadar böyle bir tatil ihtiyacı hissetmedik'' dedi. Mutlu, zaman zaman kar yağışının yoğunlaştığını ve okulların tatil edilmesinde fayda olabileceğini düşündükleri anların olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Gerek AKOM'dan, gerekse vilayetteki merkezimiz ve bütün birimlerden aldığımız bilgiler çerçevesinde şu ana kadar okullarımızı tatil etmemizi gerektirecek herhangi bir gelişme olmadı. İstanbul'da bütün ana arterler, bütün sokaklar açık. Toplu ulaşım ve özel ulaşım vasıtaları rahatlıkla ulaşım ihtiyaçlarını gideriyor. Bu nedenle İstanbul'da ulaşımla ilgili bir problem gözükmüyor. Çocuklarımızın da eğitim ve öğretimlerini aksatmaksızın sürdürebilmeleri için durumu ciddiyetle izliyoruz. Meteorolojiden aldığımız bilgiler kar yağışının yarın da zaman zaman etkili olmak suretiyle devam edeceğini gösteriyor. İhtiyaç hissedersek bir tedbir alırız ama şu an İstanbul'da böyle bir ihtiyaç görülmüyor. İstanbul'da şu an böyle bir ihtiyaç yok.'' -AKOM'DAKİ ÇALIŞMALAR- Vali Mutlu, AKOM'da görev yapan çalışanların 24 saat esasına dayalı pazar gününden itibaren olası olumsuzluklara karşı çalıştıklarını vurgulayarak, AKOM'da 17 birimin görev başında olduğunu aktardı. Kar mesaisi nedeniyle görev yapan çalışanlara teşekkür etmek ve çalışmaları yerinde incelemek için AKOM'a geldiğini ifade eden Mutlu, yürütülen çalışmaların koordineli ve hassas bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Mutlu, ''Aldığım bilgiler çerçevesinde İstanbul'da tatlı bir kar yağışı var. Ümit ediyorum ki herkesin yuvası sıcaktır. Kışın keyfini çıkaracak bir tablo içerisinde bu hava şartlarını geçireceğiz diye düşünüyorum'' diye konuştu.