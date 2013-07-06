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Vali Mutlu: Gezi Parkı yarın açılacak

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı’yla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı

06 Temmuz 2013 16:36

Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla meydanda bu akşam yapılacak buluşmadan saatler önce İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’dan açıklama geldi. Vali Mutlu, Gezi Parkı’nın yarın açılacağını duyurdu.
 
Taksim Dayanışması, günlerce süren eylemlerin ardından kapatılan Gezi Parkı için meydanda buluşacak.

Saat 19.00’da meydanda buluşmayı planlayan gruplar, Gezi Parkı’na girmeye çalışacak.

Taksim Dayanışmasından yapılan açıklamada, “Parkı yeniden gerçek sahiplerine yani herkese açmaya gidiyoruz. Taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımızı anmak, taleplerimizi tekrar hatırlatmak ve hala tüm Türkiye’de yaşanan şiddeti kınamak üzere, mahkemenin gerekçeli kararıyla Taksim’de buluşuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Bu arada, buluşma öncesinde “1. Geleneksel Water War Şenliği” isimli etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılanlar, Taksim Meydanı’nda su savaşı yapacak.


Vali açılış tarihini açıkladı


Öte yandan, Taksim Dayanışması’nın yapacağı toplantıdan önce İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’dan Gezi Parkı’yla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Sosyal Paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Vali Mutlu, parkın yarın açılacağını duyurdu.

Mutlu, “B.Şehir Belediyesi düzenlemeleri ile güzelleşen park İstanbul'lulara huzur ve neşe getirsin” ifadelerini kullandı.


Gazi eylemlerinde 4 kişi hayatını kaybetti


Gezi Parkı’ndaki ağaçların yıkılması ve Topçu Kışlası yapımına karşı günlerce süren protesto gösterileri yapılmıştı. Polis ekipleri, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Çevik kuvvet ekipleri, 12 Haziran’da çadırlar kurulan Gezi Parkı’na girmişti. Park o günden beri kapalı tutuluyordu.

Yurt çapına yayılan Gezi Parkı eylemlerinde 3 gösterici, 1 polis toplam 4 kişi yaşamını yitirmişti.

 

Gezi Parkı'ndaki çalışmalar

 

Halka yarın yeniden açılacak olan Gezi Parkı'nın, yapılan düzenleme çalışmalarının ardından 8 bin metrekare daha büyüdüğü bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Taksim Gezi Parkı'nın yapılan düzenlemelerin ardından 8 bin metrekare daha büyüdüğü belirtilerek, parkın 58 bin metrekarelik bir yeşil alan haline geldiği kaydedildi.

Parkta 558 olan ağaç sayısının 704'e, dikilen mevsimlik çiçek sayısının 322 bine ulaştığı aktarılan açıklamada, parka 17 de yetişmiş çınar ağacı dikildiği bildirildi.

 

 

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