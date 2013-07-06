Taksim'de bugün: 18.00'de su savaşı, 19.00'da Gezi Parkı'na giriş

Taksim Dayanışması henüz halka açılmayan Gezi Parkı'na girme kararı aldı. Dayanışmayı oluşturan bileşenler, dün akşam yaptıkları toplantıda "Keyfi bir tutumla parka girmemiz yasaklanıyor" diyerek Dayanışma’yı oluşturan meslek örgütü ve sendikaların, cumartesi günü saat 19.00′da Gezi parkı önünde buluşmaları için çağrı yaptı. İlkinin geçtiğimiz hafta yapılacağı duyurulan, ancak Lice'de yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen "1. Geleneksel Water War Şenliği" Cumartesi günü 18.00'de Taksim Meydanı'nda başlayacak.

Taksim Dayanışması internet sitesinden Gezi Parkı açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada bugün (6 Temmuz 2013) meslek örgütleri, sendikalar ve sivil vatandaşlar Gezi Parkı'nda çağrıldı.

Taksim Dayanışması'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Parkımıza Gidiyoruz!



Gezi Parkı’nı halka kapatanlara, Taksim Meydanı ve Gezi Parkını kimliksizleştirme, insansızlaştırma ve betonlaştırma planlarının iptaline yönelik mahkeme kararını elden tebliğ etmeye, parkı yeniden gerçek sahiplerine yani herkese açmaya gidiyoruz.

Bizi biz yapan bütün değer ve renklerimizle, sarsılmaz bir sağduyu, direnme gücü, kararlılık ve inanılmaz bir yaratıcılıkla, yaşamın olduğu her alanda hala bir aradayız.

Taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz.

Kayıplarımızı anmak, taleplerimizi tekrar hatırlatmak ve hala tüm Türkiye’de yaşanan şiddeti kınamak üzere 6 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da mahkemenin gerekçeli kararıyla Taksim’de buluşuyoruz.

Yaşasın dayanışmamız…

Her yer Taksim her yer direniş…"

Su savaşı var!

İlkinin geçtiğimiz hafta yapılacağı duyurulan, ancak Lice'de yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen "1. Geleneksel Water War Şenliği" Cumartesi günü 18.00'de Taksim Meydanı'nda başlayacak.

"TOMA suyu yoksa o zaman bizim suyumuz var" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, şiddet olaylarına alet edilebileceği konusunda akıllarda soru işaretleri bırakmıştı. Ancak, şenliğin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada barışçıl bir etkinlik hedeflendiği belirtilerek, içinde “şenlik” kelimesi geçen hiçbir şeyin başkaldırı olamayacağı vurgulandı.

CHP’den Gezi Parkı açıklaması





CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı Gezi Parkı’nın bir an önce kamuya açılması gerektiğini belirterek “Polisin parka gelmek isteyen vatandaşlarla karşı karşıya gelmesini istemiyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, saat 18.00 sıralarında, bir grup partili ile birlikte Gezi Parkı merdivenlerinde bir basın açıklaması yaptı.

Taksim Yayalaştırma Projesiyle ilgili 6 Haziran’da alınan mahkeme kararını hatırlatan Salıcı, Gezi Parkı’nın bir an önce halka açılması gerektiğini belirterek, “Gezi Parkı 21 gündür polis işgalindedir. Devlet ısrarla meydanları korumaya çalışıyor" diye konuştu.

Taksim Dayanışmasının Cumartesi günü halkı Gezi Parkı’na davet etmesi nedeniyle polisle vatandaşın karşı karşıya gelmesini istemediğini ifade eden Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi:

“Polisin burada bulunmasını gerektirecek hiçbir durum yoktur. Park kamuya ait bir parktır. Kamuya ait bir parkı kamu kullanmak istiyor. Demokratik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar gerek meydanda gerek Gezi Parkı’nda toplanabilir. Devlet görevlilerini sağduyuya çağırıyorum. Polisin parka gelmek isteyen vatandaşlarla karşı karşıya gelmesini istemiyoruz Ortaya çıkabilecek tatsız görüntülerden kaçınılması gerekmektedir"

Ağaç ile röportaja tepki

Bu arada CHP İstanbul İl Başkanı Salıcı’nın basın açıklaması öncesi, yüzleri yeşile boyalı ve vücutlarına ağaç dalları takan 7 kişilik bir grup, bir gazetede yer alan 'Kızılağaçla röportaj' konulu haberi protesto etti. Taksim Meydanı’na ellerinde “Röportaj için 3’üncü köprüden koptuk geldik", “Röportaj dediler Van’dan geldik" yazılı dövizler taşıyan grup üyeleri “Bu devlet bize kök söktürdü" yazılı pankart açtı. Grup bir süre haberin yayınlandığı gazete aleyhine sloganlar attı.