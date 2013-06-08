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Vali Mutlu, Gezi Parkı'na müdahaleyi Twitter'dan yalanladı

Vali Hüseyin Avni Mutlu 'Gezi Parkı'na müdahale edileceği iddialarını' twitter'dan yalanladı

08 Haziran 2013 20:17

İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu Twitter hesabından "Dünden bu yana Taksim- Gezi Parkına müdahaleye hazırlanıldığı yönündeki iddialar şiddeti provoke etmek isteyenlerin çabaları olabilir. "Dikkat" mesajını paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, dün İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis müdürlerinin katıldığı 3 saat süren bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Gezi Parkı olayları ve gözaltı konuları, müdahale yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa nasıl yapılması gerektiğinin konuşulduğu iddia edildi.

 

Vali iddiaları yalanladı

 

İşte bu iddialara Hüseyin Avni Mutlu, bugün Twitter hesabından yanıt verdi. Vali Mutlu, yaptığı açıklamada 'Gezi Parkı'na müdahale edileceği iddialarını' yalanladı. ''Dünden bu yana Taksim- Gezi Parkına müdahaleye hazırlanıldığı yönündeki iddialar şiddeti provoke etmek isteyenlerin çabaları olabilir.Dikkat''

 

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