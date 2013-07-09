Vali Mutlu: Gezi Parkı açıktır ama gösteri yapmak istemeyenlere açıktır

Gezi Parkı'nı halka açtıktan 3 saat sonra tekrar kapatan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, valilik önünde bir basın açıklaması yaptı.

Taksim'deki polis müdahalesi ve Gezi Parkı'nın açılışıyla ilgili konuşan Mutlu açıklamasına şöyle devam etti;

'Gezi Parkı yaşlıların, çocukların, gençlerin gezip tozacakları alanlardır. Yoksa günlerdir Taksim ve çevresindeki olaylarda, sürekli olarak polisle çatışmakta olan gurupların bir eylem ve gösteri alanları değildir. Biz saat 14,00’da açtıktan sonra pek bu guruplara meshup kişiler gösterilerini yapmaya başladılar. Hiç kimse biz Gezi Parkı'nı açtıkan sonra banklarda oturmadı, kimse çimenlerde yatmadı. Herkes slogan atmanın ellerinde pankartlarla gösteri yapmanın Taksim ve Gezi Parkı’nın bir direniş alanı olduğunun sloganlarını attılar. Bunun Gezi Parkı’nda dolaşmayla hiçbir ilgisi yoktur. Kadınlar gelmesin, yaşlılar gelmesin, İstanbullular gelmesin burası bizim olsun. Böyle bir şey yok . Gezi Parkı’nı saat 14,00’da açtık 3 saatte içerisinde parkı bu hale getirdiniz. 3 saat içerisinde polise saldırdınız, kalkanlarına tekme attınız, sloganlar attınız. Biz diyoruz ki buyrun gelin Gezi Parkı’nı güzel güzel kullanın. Bu aziz şehir tam Ramazan üzerinde birliğimizin beraberliğimizin en derin şekilde yaşanması için ricada da bulundum. Böyle bir tabloyu yaşamaya hep bu şehir muhattap mı kalacaktır? Bu çağrılar Taksim’i ve Gezi Parkı’nı adeta insanlarımıza tamamen yasak kullanılmaz bir hale dönüştürmeye başlamıştır ve bu işin en büyük mağduru İstanbullulardır. Ama biz İstanbulumuzun hukukunu korumak için bu ülkenin hukukunu korumak için bu görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Gezi Parkı’nı ve Taksim alanını hiçbir zaman kanunsuz gösteri alanı bir işgal alanı haline dönüştürmeyeceğiz'.

'Gezi Parkı açıktır ama gösteri yapmak istemeyenlere açıktır'

Taksim Dayanışması'ndan 7 yetkilinin gözaltına alındığını söyleyen Vali Mutlu, Taksim'deki polis müdahalesini savunarak herkesin izin verilen yerlerde gösteri yapabileceğini savundu. Gezi Parkı'nın vatandaşlara açık, eylem yapanlara ise kapalı olduğunu ifade eden Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bundan evveki işgalleri gördünüz. Atatürk ’ün heykelinin üzerindeki asılan pankartları, Kültür Merkezi üzerine asılan pankartları bugüne kadar yaşanan çatışmalardaki hareketleri, yaralılarımızı, can kayıplarımızı bütün bunları gördük. Hala bunların tekrar yaşanması konusundaki Taksim Plartforumunun bu ısrarlı duruşundaki anlamı nedir? Esnafın ekmeksiz kalması halkın Taksim’e çıkamaması. Artık bu kanunsuz çağrıları yapanların her defasında 8-10 bin kişi toplanıp Taksim Meydan’ını istediğimiz gibi işgal edeceğiz meydanı da halka kapatacağız yaklaşımlarının haklımız tarafından da net olarak anlaşıldığından eminim. Taksim Platformu’nun bugün 7 mensubu göz altına alınmıştır. Nedir bu ısrarlarınız? Nedir bu siz buranın tapusunu adeta bize teslim edeceksiniz yaklaşımı? Gezi Parkı açıktır, ama gösteri yapmak istemeyenlere açıktır. Parklar gösteri alanı değildir. Gösteri alanları vardır. Geçen gün de Kadıköy de müsade ettik. Başka müsade edeceğim alanlar da vardır. 76 milyon insanımızın 14 milyon İstanbullunun kardeşlik hukukunu asla bir guruba teslim etmeyiz.'