Vali Mutlu: Arama var, gözaltı yok

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İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin bugün yapılan çalışmaların arama mahiyetinde olduğunu belirterek, ''Gözaltı şeklinde değil'' dedi.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Şeyhülislam Hayri Efendi İlköğretim Okuluna yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Vali Mutlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında yapılan aramalara ilişkin sorusu üzerine Vali Mutlu şunları söyledi:''Devam etmekte olan soruşturmayla ilgili Zirve Yayınevine yapılmış olan saldırıya ilişkin daha önceden yapılmış tutuklamalar vardı. Bugünkü çalışmalar arama mahiyetinde ev ve iş yerlerinde yapılıyor. Gözaltı şeklinde değil.Aramalar tamamen ilgili makamların talepleri doğrultusunda emniyet birimlerimiz tarafından yapılıyor. İstanbul bir nokta, farklı 6 nokta var.''