T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Mutlu: Arama var, gözaltı yok

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'Ergenekon' soruşturmasında ilahiyatçı profesörlerin evlerine yapılan baskınlarla ilgili konuştu.

30 Mart 2011 03:00

T24 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “Ergenekon” soruşturmasında ilahiyatçı profesörlerin evlerine yapılan baskınlarla ilgili olarak “Sadece arama yapılıyor, gözaltı yok” dedi.



 İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin bugün yapılan çalışmaların arama mahiyetinde olduğunu belirterek, ''Gözaltı şeklinde değil'' dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Şeyhülislam Hayri Efendi İlköğretim Okuluna yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Mutlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında yapılan aramalara ilişkin sorusu üzerine Vali Mutlu şunları söyledi:

''Devam etmekte olan soruşturmayla ilgili Zirve Yayınevine yapılmış olan saldırıya ilişkin daha önceden yapılmış tutuklamalar vardı. Bugünkü çalışmalar arama mahiyetinde ev ve iş yerlerinde yapılıyor. Gözaltı şeklinde değil.

Aramalar tamamen ilgili makamların talepleri doğrultusunda emniyet birimlerimiz tarafından yapılıyor. İstanbul bir nokta, farklı 6 nokta var.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24