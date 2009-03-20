Vali Malay: Baykal da APS ile gidecek!

“Halk, Baykal'ı da APS ile gönderecektir”

“Hükümet beni almazsa emekliliğimi isteyeceğim”

Vali Malay, düzenlediği basın toplantısında, bunun bir veda toplantısı da sayılabileceğini söyledi.Çok zor şartlar altında yetiştiğini, ancak devletin gücü ile iki üniversite bitirerek bugünlere geldiğini anlatan Malay, devletin tarafsızlığına gölge düşürmemeyi, hak ve adaleti ilke edindiğini bildirdi.Malay, tarafsızlık konusunda bu kadar iddialı olmasına rağmen bazı basın mensupları ve siyasilerin, Başbakan Erdoğan'ın, 9 Mart'ta Aydın'da yaptığı miting ve toplu açılış töreni programını farklı yöne çektiğini, mitinge başta kendisi olmak üzere devlet memurlarının katılmasının yasalarla yasaklandığını belirtti.Buna rağmen bazı basın mensuplarının, bazı siyasilerden aldıkları ''saçma sapan'' bilgilerle, ''Vali, kamu görevlilerini Başbakan'ın mitingine yazı ile davet etti'' şeklinde haber ve köşe yazısı yazdıklarını ifade eden Vali Malay, şöyle konuştu:''Yazıda miting kelimesi yok. Protokolsüz ve bürokratsız devlet olmaz. Eğer bürokrat varsa devlet vardır. Toplu açılışta kamu görevlilerinin hazır bulunmaları kadar daha doğal ne olabilir. Mitingin saati 13.00. Bitiyor, miting meydanında yeller esiyor. Mitingden sonra Sayın Başbakan hastane ziyareti yapıyor. Sonra 15.30 olmasına rağmen toplu açılış saati sarkıyor. Hatta bazı bürokratlarımız, Başbakan'ın korumaları tarafından yer olmadığı için açılışa alınamadıklarını belirttiler. Ben bu siyasi kişilerin köşe yazarlarını ispata davet ediyorum. Bir bürokrat, miting alanına gelmiş midir veya bürokratlara sorsunlar (Vali sizi zorladı mı?) diye. Bunu araştırsınlar, ispat etmezlerse namerttirler. Ben önemli değilim, Valilik, devlet ve milletten özür dilesinler.''Aradan 12 gün geçmesine rağmen gazetelerde hala aynı konunun işlendiğini dile getiren Malay, kendisini taraflı ve yasalara aykırı çalıştırmaya bugüne kadar kimsenin gücünün yetmediğini, bundan sonra da yetmeyeceğini söyledi.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ''Valiler, genel müdürler, daire müdürleri, herkes aklını başına alsın. Türkiye'de (Ben sırtımı AKP'ye, Başbakan'a dayadım) diye kimse güvenmesin. AKP ile gelenler APS ile giderler'' şeklindeki sözlerini anımsatan Malay, şöyle devam etti:''Bu çok komik. Valilerin nasıl gelip gideceği bellidir. Hiç bir Vali, APS ile gitmez. Devleti bu kadar yıpratan, halkının değerleri ile ters düşen kişiye, bu millet, valisini APS ile gönderme yetkisi verir mi? Kesinlikle vermez. Ama ben de ona cevap vermek istiyorum. Öyle zannediyorum ki kendi partisi veya halk, Sayın Baykal'ı APS ile gönderecektir.''Devletin ekmeği ile büyümüş ve vefa borcu bulunan birisi olarak bu tür yaklaşımlara fırsat vermeyeceğini, bu nedenle Merkez Valiliğine alınması için İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu bildiren Malay, ''Görev yaptığım yerlerde ülkemin ve milletimin menfaati söz konusu olduğu zaman, mevki ve makamı elimin tersi ile iten bir kişiyim. Bunun bedellerini de ödedim. Beni merkeze aldılar ama halk beni coşkuyla uğurladı'' dedi.Şimdi iktidarın dediğini yapmakla eleştirildiğini belirten Vali Malay, şunları kaydetti:''İki yıl önce olan kuş gribinde tavukları kestim, katlettirmedim. Yaptığım açıklamalardan rahatsız olanlar oldu. Beni aradılar. Ama o zaman da (Ben doğruyu yapıyorum) dedim. O zaman bile bazı siyasiler beni merkeze aldırmak için uğraştılar. Olmadı. Şimdi diyecekler ki (Vali şov yapıyor, hükümete yağ çekiyor, yerinde kalmak, başka makamlara geçmek için böyle söylüyor). Onlara bu fırsatı vermeyeceğim. En ufak bir gerekçeleri olmayacak yanlış yazan medya ve siyasilerin. Öküzün altında buzağı arayan, hatta öküzün altına buzağı koyanlar var. Şayet hükümet beni merkeze almazsa, görev sürem dolmadığı halde emekli olmayı düşünüyorum.''Vali Mustafa Malay, 24 Mart'ta Aydın'a gelecek olan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la görüşmeye hazır olduğunu, hatta Baykal'ın gelişinde Adnan Menderes Stadı'na helikopterin inişi için istenen izni hemen kabul ettiğini de sözlerine ekledi.