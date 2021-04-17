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Koronavirüs

Vali Köşger: İzmir'de vaka sayılarında düşüş yok

17 Nisan 2021 14:41

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'deki Koronavirüs vaka sayılarının stabil olduğunu, 1 haftalık rakamlarda herhangi bir değişim olmadığını belirtti. 

Bornova'ya bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'nde bulunan polis ve jandarma ortak denetim noktasında, şehirler arası seyahat kısıtlamasını ihlal eden kişilere yönelik kontrol yapıldı. Denetime katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kısıtlamada polis bölgesinde 800 araca, jandarma bölgesinde de 200'ü aşkın araca cezai işlem uygulandı. Bu konuda da herhangi bir esneme yok. Vatandaşlar eğer kurala uymuyorlarsa gerekli cezalar da tatbik ediliyor. Uygulamalar, kontroller devam edecek. Bu 15 günlük süre gözlemlenerek, eğer bu rakamlar aşağı doğru düşmezse Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi daha da sert tedbirler gelme ihtimali var" diye konuştu. 

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