Vali konağının sevimli sakinleri

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu, sosyal medya hesabında evlerinde besledikleri köpek ve kedilerinin fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından Sakarya\'nın doğal güzellikleri ve çalışmaları hakkındaki paylaşımları ile dikkat çeken Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu dün akşam saatlerinde evlerinde besledikleri köpek ve kedilerin fotoğraflarını paylaştı. Vali Balkanlıoğlu, \'Evimizin stres ilaçları\' yazarak evlerinde besledikleri bir köpek ve iki kedinin fotoğraflarını ve geçmişte bir tilki yavrusu ile çekilen fotoğrafı da paylaşarak, \"Tilki yavrusu, yetim yavruya evde bakmıştık\" paylaşımında bulundu. Vali İrfan Balkanlıoğlu\'nun paylaşımları çok sayıda beğeni aldı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya\'da genç bir kızın gözü oyulmuş kedi fotoğrafı paylaşması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

\"Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük işkenceye maruz kalmış bir kedinin fotoğrafı yayınlanmıştır. Kamuoyunda haklı olarak tepki toplayan bu paylaşım, vicdan sahibi her insan gibi bizleri de derinden üzmüştür. Yıllardır ailenin bir ferdi gibi baktığımız iki kedi ve bir köpeğimiz sayesinde bütün hayvanlara merhamet besleyen bir hayvan sever olarak bu vahşi hareketi kesinlikle tasvip etmiyorum. Hayvanların da en az bizler kadar yaşama hakkı olduğuna inanan birisiyim. Bu olayın müsebbiplerine yasalar çerçevesinde adli ve idari yönden en ağır cezaların uygulanacağından şüphem yoktur. Kolluk kuvvetlerimizce gereken araştırmalar ve tespitler devam etmektedir. Cumhuriyet başsavcımız ile birlikte İlin Valisi olarak ben de bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Halkımızdan bu konuda müsterih olmalarını istiyorum.\"



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