Vali Kaymak: Fener alayının iptali söz konusu değil (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği\'nce Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi\'nin 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlemeyi planladığı \'fener alayı\' etkinliğine ilişkin taleplerin iptal edildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Yürüyüş güzergahı ve saatiyle ilgili iptalin söz konusu olmadığı belirtilen açıklama, şöyle:

\"Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi\'nin Valiliğimize yaptıkları ilk müracaatları sonucu belirlenen yürüyüş güzergahı ve saatiyle ilgili bir iptal söz konusu değildir. Adı geçen dernek üyeleri istekleri halinde bu yürüyüşü gerçekleştirebilirler. Ülkemizin seçim sürecinde olması ve o gün ilimizde bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayının mitingi yapılacağından, güvenlik tedbirleri nedeniyle, adı geçen derneğin yürüyüş güzergahı ve saatiyle ilgili yaptıkları ikinci talepleri Valiliğimizce uygun görülmemiştir. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Valiliğimizce düzenlenecek olan, \'Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü\', 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 21.00\' da DSİ 7\'nci Bölge Müdürlüğü önünden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı\'nda sona erecektir. Tüm halkımız davetlidir.\"