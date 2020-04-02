Vali Karaoğlu "Seyahat belgesi ve mazereti olmayan gelmeye kalkmasın" demişti; Antalya'da Koronavirüs önlemleri sıkılaştırıldı

Antalya'da yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin tebdirler sıkılaştırıldı. Seyahat İzin Belgesi ve 'ciddi mazereti' bulunmayanların şehre giremeyeceği açıklanırken dün geceden bu yanada yapılan kontrollerde 100 sürücünün geri döndürüldüğü belirtildi. Antalya Valisi Münir Karaoğlu, dün yaptığı uyarıda "Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya’ya gelmeye kalkmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Vali Karaloğlu, Antalya'da 95 yeni tip Koronavirüs bulunduğunu ve buna bağlı olarak 3 can kaybı yaşandığını açıkladı. Antalya'nın Koronavirüs vakalarının açıklandığı ilk 10 il arasında olmadığı bildiren Karaloğlu, Antalyalılardan rehavete kapılmamalarını ve daha fazla dikkat etmelerini istedi.

Vali Karaloğlu, Antalya'ya giden herkesin 14 gün ikametgâhlarında sıhhi gözlem altında tutulacağını söyledi ve karantinaya uymalarına yönelik ilk ikaza uymamaları durumunda da 3 bin 150 lira ceza uygulanacağını söyledi.

Antalya girişinde özel önlemler



Antalya'da kentin tüm noktalarında denetimler sıkılaştırıldı. Kentin kuzey giriş noktası olan Antalya- Burdur Karayolu'nun 32’inci kilometresindeki Selimiye yol kontrol noktasında denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Kentten hem ayrılan, hem de giriş yapan sürücüler durdurularak kontrolleri yapıldı.

Maske ve eldivenleri takılı olan jandarma ve polis ekipleri sürücülerin ateşlerini ölçtü, seyahat izin belgelerini kontrol etti. Ateşi sınırda olan sürücüler ve yolcuları bekletildi. Ateşleri düştükten sonra gitmelerine izin verildi. Ateşi düşmeyen sürücüler ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

100'ün üzerinde sürücü geri döndürüldü

Gece 00.00’da başlayan uygulamada yaklaşık 100’ün üzerinde sürücünün eksik evrakları ve Antalya’da ikametgâhlarının olmaması nedeniyle geri döndürüldüğü belirtildi. Sağlık mazereti olanların geçişine izin verilirken, il dışından gelip Antalya'da ikametgâh adresi olanlara ise 14 gün boyunca kendilerini evde sıhhi izolasyon altına almaları için evrak düzenlendi.

"Kimse gelmeye kalkmasın"

Vali Karaoğlu, 95 Koronavirüs vakasının tespit edildiği Antalya'ya ilişkin arttırılan Koronavirüs önlemlerini Twitter hesabından duyurmuştu. Karaoğlu şunları yazmıştı:

"ÇOK ÖNEMLİ!