-Vali Karaloğlu: ''Zaten korkuyorduk'' VAN (A.A) - 18.11.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, Karpuzalan Mahallesi'ndeki çadır yangınına ilişkin, ''Depremden sonraki en önemli risklerden bir tanesi bu çadırlardaki ısınma nedeniyle meydana gelebilecek kazalar ki, zaten bundan korkuyorduk'' dedi. Çadır yangınında iki kardeşin hayatını kaybettiğini hatırlatan Karaloğlu, ''Biri ağır, iki tane de yaralı var. Yaralı olan Ankara Dışkapı Hastanesinde ameliyatta. Onlar hayata tutunurlar diye dua ediyoruz. Tabi depremden sonraki en önemli risklerden bir tanesi, bu çadırlardaki ısınma nedeniyle meydana gelebilecek kazalar ki zaten bundan korkuyorduk. Maalesef bu oldu'' diye konuştu. Valilik olarak çadırlarda ve çadır kentlerde yangın olmaması yönünde gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Karaloğlu, ''İnsanlarımızı da bu konuda dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarıyorduk, ama maalesef bu kaza oldu. İnşallah bundan sonra bu tür kazalar tekrarlanmaz'' ifadelerini kullandı.