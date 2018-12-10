Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, bazı art niyetli kişilerin arazilerinin üzerine photoshop ile gecekondu tarzı evler kondurdukları fotoğraflarla, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi. Vali Karahan, bu konuda Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğü\'nün sıkı takip ve inceleme yaptığını kaydetti.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nin (DGC), basın mensuplarına yönelik düzenlediği \'Kent Haberciliği\' eğitim seminerine katılan Denizli Valisi Hasan Karahan, gazetecilere kent yönetimi, valilerin görevleri, yetkileri kentin sorunları gibi konular hakkında bilgiler verdi. Seminere yoğun ilgi gösteren gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Karahan, imar barışı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PHOTOSHOPKONDU YAPTILAR

Vali Karahan, Denizli\'de imar barışından faydalanmak için 100 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. İmar barışından yararlanmak isteyen bazı art niyetli kişilerin ise fotoğrafını çektiği arazilerinin üzerine Photoshop ile gecekondu tarzı evler kondurduğunu söyleyen Karahan, ardından da bu fotoğraflarla başvuru yapılıp, imar izni alınmaya çalışıldığını söyledi.

\'BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Vali Karahan, bu konuda sıkı bir denetim yürüttüklerini belirtip, \"İmar barışı için e-devlet üzerinden \'Şu adreste bir binam var\' diyorlar. Belli bir ücret yaptırılıyor. Tabii o arada da binayı çıkıyorlar. Bu şekilde gerçekte olmayan binaların veya bir şekilde ruhsatsız yapılan binaların ruhsata kavuşması sağlanıyor. Bu konuda bir suistimal var. Buna izin vermeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu konuda sıkı bir takip ve inceleme yapıyor\" diye konuştu.



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