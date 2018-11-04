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Vali Kaban, Malatya'dan uğurlandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- VALİLER Kararnamesi ile merkeze Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Ali Kaban, görev yaptığı Malatya'dan ayrıldı

04 Kasım 2018 15:02

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- VALİLER Kararnamesi ile merkeze Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Ali Kaban, görev yaptığı Malatya\'dan ayrıldı.
Resmi Gazete\'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak merkeze atanan Vali Ali Kaban, 1.5 yıl görev yaptığı Malatya\'dan ayrıldı. Valilik personelinin ardından bina önünde il idarecileri ve kent sakinleriyle de vedalaşan Kaban, helallik isteyerek, \"Biz Malatya\'dan memnun ayrılıyoruz\" dedi.
İl Müftüsü Ümit Çimen\'in duasının ardından Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, kentten ayrıldı.

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