Vali istifa edince helva dağıttı

Burdur Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı ve emekli öğretmen Kemal Arslan, görevinden ayrılan eski vali Şerif Yılmaz’ın gidişi dolayısıyla helva dağıttı. Yılmaz, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti.

Burdur Cumhuriyet Meydanı’na kurduğu bir masaya kazan içerisinde helva getiren Kemal Arslan, basına açıklaması yaptı. Haziran 2016-Nisan 2018 tarihleri arasında Burdur’da vali olarak görev yapan Şerif Yılmaz’ın olumsuz uygulamalarda bulunduğunu öne sürdü.

Aynı zamanda Burdur Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı da olan emekli öğretmen Kemal Arslan, açıklamasının ardından 2 kilo helva dağıttı.

Eski Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 26 Nisan'da Manisa'da AKPden milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmıştı. (DHA)