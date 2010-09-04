-VALİ İLE MİLLETVEKİLLERİNİN PROTOKOL TARTIŞMASI SİVAS (A.A) - 04.09.2010 - Sivas Valisi Ali Kolat, Sivas Kongresi'nin 91. yıldönümü etkinlikleri sırasında protokolde yaşanan yer tartışmasıyla ilgili, ''Protokol düzenlemesi yapılması gerekiyor ama sanırım bir aksama olmuş. Kasten yapılan bir şey değil, maksatlı bir şey değil'' dedi. Vali Kolat, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasının ardından yanına gelen gazetecilere, program sırasında protokol düzenlemesinde bir aksaklık yaşandığını ifade etti. Kolat, şunları kaydetti: ''4 Eylül törenlerini geçiştirdiğimiz, anlamına uygun yapmadığımız konusunda bir söylem olamaz. Bu sene çok daha canlı, çok daha güzel ve aktif katılımlar da oluyor. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.'' CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ise konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, durumu en kısa zamanda Vali Kolat ile yüz yüze konuşmak istediğini belirterek, davranışın, devletin bu törenlere ilgisizliğini, alakasızlığını gösterdiğini öne sürdü. Bu olayın kendi adına, şahsına yapılan bir durum olmadığını ifade eden Özdemir, ''Yani bu kutlamaların Valilik tarafından devlet makamına ne kadar gayriciddi tertiplendiğinin bir göstergesi'' dedi. Vali'yi kırmak gibi bir niyeti olmadığını ancak herkesin bir kere daha kendisini gözden geçirmesi, 4 Eylül'ün, 4 Eylül ruhuna yakışır bir şekilde kutlanması gerektiğini vurgulayan Özdemir, ''Bugün herkes bir kez daha şapkasını önüne koyup 4 Eylül'de alınan kararlar noktasında o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyaslaması gerekiyor'' dedi. Yaşanan olayı ''kriz'' olarak görmediğini de aktaran Özdemir, ''Ama benim tepkim şu: Uzunca bir süredir 4 Eylül törenleri, adeta bu törenleri düzenleyenler tarafından geçiştirilen, içeriğinden, özünden yoksun, şova yönelik bir tören. Nitekim şovun parçası olduğu için de Sivas'ta milletvekillerinin her bayramda, her törende hangi sırada duracağına daha karar verememiş bir Valilik, Vilayet anlayışı varsa bunu kınıyorum'' ifadelerini kullandı.