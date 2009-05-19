Vali ile MHP'li vekilin protokol tartışması

Niğde'de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde protokol krizi yaşandı. Niğde Valisi Sebahattin Öztürk ile MHP Niğde Milletvekili Mümin İnan koltuk sırası yüzünden tartıştı.



5 Şubat Stadyumu’ndaki kutlamalara katılan Vali Sabahattin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Nuri Erkan ve Niğde Belediye Başkanı AKP’li Faruk Akdoğan şeref tribününün en önünde ayrılan 3 koltuğa oturdu.



Bir süre sonra şeref tribününe gelen MHP Milletvekili Mümin İnan, ikinci sırada kendisine yer ayrıldığını görünce Vali Öztürk’e dönerek, “Bana neden yer ayrılmadı. Bu nezaketsizliktir” diyerek tepki gösterdi. İnan daha sonra, “Benim yerimin sizin yanınızda olması gerekmiyor mu sayın valim” diye çıkışınca Vali Öztürk oturduğu yerden ayağı kalkarak, “Sayın vekilim protokoldeki yeriniz burasıdır. İsminiz yazıyor. Buyurun oturun” dedi.



Bunun üzerine İnan, “Saygısızlık yapıyorsunuz. Ben buraya oturmam, ben halkın arasından geldim gerekirse gider halkın arasında bayramı izlerim” dedi. Öztürk ise “Siz bilirsiniz sayın vekilim” diyerek tekrar yerine oturdu. Sinirlenen milletvekili, şeref tribününü terk ederek MHP İl Başkanı Hikmet Bekil ile birlikte tribüne indi ve töreni halkla birlikte izledi.