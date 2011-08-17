Vali ile köyün saat savaşı

T24 -

‘Kırarım da vermem’ demiş

Anıt-hatıra olarak çalışıyordu

Verirsem çalarlar

Hürriyet'in haberine göre, Burdur Valisi Süleyman Tapsız’ın merkeze bağlı Günalan Köyü’ne yaptığı ziyarette, camide görüp beğendiği ve daha sonra alarak makam odasına koydurduğu 200 yıllık tarihi saati köylüler geri istiyor. Valiliğin saati vermemesi üzerine köylüler Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı’na mektup yazarak yardım istedi.Burdur Valisi Süleyman Tapsız, şubat ayında yaptığı köy ziyaretleri sırasında Günalan Köyü Camisi’nde beğendiği tarihi saati “Sergileyeceğim” diyerek alıp makam odasına yerleştirdi. Aradan geçen 6 ayın ardından tarihi saat gelmeyince köylü ayaklandı. Saatin köye geri gönderilmesi için Valiliğe müracaat eden köylüler, saatin gönderilmemesine tepki gösterdi. Geçen hafta Burdur Valiliği’ne giderek saati isteyen köy halkı, olumlu bir cevap alamayınca çareyi Ankara’da aramaya kadar verdi.Burdur PTT Şubesi’nden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e mektup gönderen köylüler, antika saatlerinin kendilerine geri verilmesini istedi.PTT şubesi önünde açıklama yapan köylülerden Ahmet Kandemir, şunları söyledi: “Burdur Valimiz köyümüzü ziyaret etmişti. Ziyarette camide gördüğü tarihi saati, ‘Tamir ettirip sergileyeceğim’ diye aldı. Saatimiz bozuk değildi. Vali, saati makam odasına aksesuar diye koymuş. Saati almak için Valiliğe gittik, alamadık. Ardından muhtar ve aza gitti. Vali saati vermeyeceğini, gerekirse kıracağını yine de vermeyeceğini söylemiş. Biz de saati geri istiyoruz. Saatimizi almak için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı’na mektup gönderiyoruz. 200 yıllık saate 77 bin TL değer biçildi.”Köylülerin, PTT’den gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor: “Köyümüz camisinde 200 yılı aşkın bir süredir anıt-hatıra olarak çalışır halde hizmet vermekte olan saatimiz, Burdur Valisi Süleyman Tapsız tarafından görüldü, bakımının yapılarak iade edileceği yazıyla bildirilerek camimizden alındı. Saatin Valilik makam odasına aksesuar olarak kullanıldığını basına yansıyan görüntülerden gördük. Köyümüz muhtarlığının yaptığı girişimlerden de sonuç alınamamıştır. Saatimiz sayın validen kurtarılamamıştır. Köyümüz için tarihi bir hatıraya sahip saatin valimizden alınarak ait olduğu Günalan Köyü Camisi’ndeki yerine konulmasını arz ve talep ederiz.”Vali Tapsız, tarihi saati Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izniyle aldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Saat 2’nci Abdülhamit döneminde Ulu Cami’ye gönderilmiş ve zamanla Günalan Köyü Camisi’ne geçmiş. Saati caminin bir köşesine atılmış halde, üzerinde örümcek ağları ve tozla kaplı halde gördüm. Mekanizması bozulan saatin bazı parçaları telle bağlanmış vaziyetteydi. Tutanak karşılığında teslim aldım. Saatin Vakıflar Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı olduğunu öğrenince de gerekli yazışmaları yaparak, restorasyonunu yapacağımızı bildirdik. 10 bin lira harcadığımız restorasyon çalışmaları 3 ay sürdü. Köy muhtarıyla bir kez görüştüm. İstiyorlarsa verebileceğimi ancak yapılan masraftan sonra hemen çalınacağını söyledim. Saat bizde emanet olarak duruyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vereceği karar doğrultusunda saati müze ya da başka bir yere verebiliriz. Saat burada teşhir ediliyor. Gelen herkes saati görüyor ve tarihi hakkında bilgi sahibi oluyor. Zorla alınmış ya da kaçırılmış değil. Ben sadece bir tarihi eseri koruyorum.”