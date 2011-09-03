-Vali Harput: Haberler hatalı ve eksik BURSA (A.A) - 03.09.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, 1-2 Eylül tarihlerinde bir kısım yazılı ve görsel basın organında kendisiyle ilgili yer alan haberlerin hatalı ve eksik bir şekilde yayımlandığını belirtti. Vali Harput, yazılı açıklamasında, konuyla ilgili açıklayıcı bilgiyi kamuoyunun takdirine sunmayı gerekli gördüğünü bildirdi. Harput, şunları kaydetti: ''Haberde konu edilen Sevgi Evleri, valiliğimiz tarafından ilimizde yaşayan sevgi ve himayeye muhtaç çocuklarımızın barınmaları için 2010 yılında hizmete sunulmuştur. Ramazan Bayramı vesilesiyle Sevgi Evlerinin ziyareti esnasında basına yansıyan hadise maksadı aşan bir durumdur. İnsanlara hükmetmek, makamın gerekleri hariç olmak üzere insan kullanmak benim karakterimle asla bağdaşmaz. 40 yıllık meslek hayatım ve özel hayatım bunun en açık örneğidir.'' Bursa Valisi olarak kendisini tanıyanların bu konudaki hassasiyetini çok iyi bildiklerini vurgulayan Harput, şöyle dedi: ''Özellikle bir başbakan yardımcısının yanında böyle bir davranışın sergilenmesi benim devlet adamlığı edep ve saygı anlayışımla asla bağdaşmaz. Basına yansıyan hadise Sevgi Evlerine giriş esnasında tamamen spontane olarak gerçekleşmiştir. Burada görevliler tarafından içeri gelen misafirlere galoş verilmiştir. Yakın zamanda ciddi bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiş olmam ve doktorlarımın sağlık nedeniyle eğilme konusunda şahsıma koydukları kısıtlama sebebiyle böyle bir görüntü ortaya çıkmıştır.'' Vali Harput, konunun araştırılmadan ve kendisiyle görüşülmeden medya organlarında haber yapılmasını üzüntüyle karşıladığını da ifade etti.